За сутки в Казахстане зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции и один случай коронавирусной пневмонии, сообщает министерство здравоохранения. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 351 случай КВИ+ и 90 827 случаев КВИ-.

На 21 февраля лечение получают 1 641 человек (1 476 КВИ+ и 165 КВИ-), из них в стационарах находится 131 заболевший, на амбулаторном уровне лечатся 1 510 человек. В тяжелом состоянии находятся двое заболевших, в крайне тяжелом – четверо, один пациент – на аппарате ИВЛ.

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