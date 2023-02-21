экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Германии посоветовал своим гражданам не ездить в Россию

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел ФРГ рекомендовало своим гражданам отложить поездки в Россию, в частности в граничащие с Украиной регионы. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по поездкам за рубеж.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздники 23 и 24 февраля 2023 года). Будьте особенно внимательны и осторожны. В частности, избегайте больших скоплений людей», — сказано в заявлении ведомства.

В заявлении МИД отмечается, что обладателей двух гражданств (Германии и России) российские власти рассматривают исключительно как граждан России. В случае возникновения конфликтных ситуаций, например касающихся призыва на военную службу, Германия не сможет оказать таким людям консульскую помощь.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com