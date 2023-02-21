МИД Германии посоветовал своим гражданам не ездить в Россию

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел ФРГ рекомендовало своим гражданам отложить поездки в Россию, в частности в граничащие с Украиной регионы. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по поездкам за рубеж.

«С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздники 23 и 24 февраля 2023 года). Будьте особенно внимательны и осторожны. В частности, избегайте больших скоплений людей», — сказано в заявлении ведомства.

В заявлении МИД отмечается, что обладателей двух гражданств (Германии и России) российские власти рассматривают исключительно как граждан России. В случае возникновения конфликтных ситуаций, например касающихся призыва на военную службу, Германия не сможет оказать таким людям консульскую помощь.