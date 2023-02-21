Китай призвал не считать, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра»

Цинь Ган

CentralAsia (CA) - Китай глубоко обеспокоен обострением конфликта в Украине и «выходом его из-под контроля», не следует сравнивать ситуацию в этой стране и проблему Тайваня. Об этом заявил глава китайского МИД Цинь Ган на форуме «Инициатива глобальной безопасности: китайское решение дилеммы безопасности», передает Guancha.

«В то же время мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, перестать обвинять Китай и прекратить кричать о том, что «Украина — сегодня, Тайвань — завтра», — сказал министр.

Цинь Ган выразил уверенность, что с самого начала кризиса Китай придерживался объективности, Пекин намерен и в будущем продолжать содействовать мирным переговорам и «делиться китайской мудростью для политического урегулирования» и работать сообща с международным сообществом над продвижением диалога.

«В настоящее время Китай является единственной страной в мире, которая закрепила в своей Конституции «приверженность пути мирного развития», — подчеркнул Цинь Ган.

Китай считает Тайвань своей провинцией, а визиты американских чиновников рассматривает как поддержку независимости острова от материковой части страны.