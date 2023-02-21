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На берегу в японской Сидзуоке обнаружили неизвестный шар диаметром 1,5 метра

CentralAsia (CA) -  Японская полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу префектуры Сидзуока после того, как на берегу был обнаружен подозрительный шар диаметром около 1,5 метра, предположительно, из металла, передает телеканал Daiichi TV.

Шар был обнаружен на берегу в районе Цубои города Намамацу местной жительницей, которая и позвонила в полицию около 08:45 по местному времени.

Доступ на пляж был закрыт, движение в районе строго регулируется. В настоящее время объект проверяется прибывшими на место специалистами. Фотографии шара были также направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Другой информации пока не поступало.

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