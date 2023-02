ISW: Украинские войска отбили атаки войск РФ у Бахмута, российские войска усилили обстрелы на юге (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь на 21 февраля опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, а также в районе Авдеевки-Донецка и на западе Донецкой области.

«Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута и в период с 19 по 20 февраля добились постепенных тактических успехов», - сообщает ISW.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили атаки войск РФ возле самого Бахмута; к северу от Бахмута вблизи города Васюковка (10 км к северу), Дубово-Васильевка (8 км к северу) Берховка (6 км к северу); к северо-востоку от Бахмута вблизи Выемки (22 км к северо-востоку) и Федоровки (15 км к северо-востоку); и к западу от Бахмута вблизи г. Ивановское (5 км к западу) и Часов Яр (10 км к западу).

Также сообщается, что российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная.

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили штурм вблизи Кременной, Краснопоповки (6 км к северу от Кременной) и Белогоровки (10 км к югу от Кременной).

Геолокационные кадры, опубликованные 19 февраля, показывают, что российские войска незначительно продвинулись вблизи Торского, в 15 км к западу от Кременной.

Военный блогер РФ заявил, что 20 февраля российские войска пытались продвинуться в направлении Белогоровки и Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), а также атаковали вблизи Григоровки (10 км к югу от Кременной, район Серебрянского лесничества) и Заречного (17 км на запад от Кременной), сообщает институт.

Кроме того, 19 и 20 февраля российские войска продолжали вести огонь к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Украинские официальные лица сообщили, что российские войска нанесли удары по Херсону, Очакову Николаевской области и Никополю Днепропетровской области. В ОК «Юг» сообщили, что за последнюю неделю российские силы усилили обстрел Херсонской области, а также района Кинбурнской косы в Николаевской области.