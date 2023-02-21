Видео — Как выглядит турецкий Хатай после повторных землетрясений

CentralAsia (CA) - Haberturk показал турецкий Хатай после повторных землетрясений, произошедших ночью 20 февраля. Первый толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг.

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin ardından enkaz alanı günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. — Habertürk (@Haberturk) February 21, 2023

Это произошло спустя две недели после катастрофических землетрясений в Турции 6 февраля (магнитудой до 7,8). Новые землетрясения привели к гибели четырех человек в Сирии и шестерых — в Турции. В двух странах пострадали не меньше 764 человек. Жертвами стали больше 41,1 тыс. в Турции и не меньше 5,8 тыс. в Сирии.