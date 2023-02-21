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Видео — Как выглядит турецкий Хатай после повторных землетрясений
Предыстория: Подземные толчки силой 6,4 и 5,8 балла зарегистрированы в Турции

CentralAsia (CA) -  Haberturk показал турецкий Хатай после повторных землетрясений, произошедших ночью 20 февраля. Первый толчок магнитудой 6,4 был зафиксирован в 20:04 по местному времени, второй магнитудой 5,8 – в 20:07. Эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг.

Это произошло спустя две недели после катастрофических землетрясений в Турции 6 февраля (магнитудой до 7,8). Новые землетрясения привели к гибели четырех человек в Сирии и шестерых — в Турции. В двух странах пострадали не меньше 764 человек. Жертвами стали больше 41,1 тыс. в Турции и не меньше 5,8 тыс. в Сирии.

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