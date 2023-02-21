Путин предложил создать спецфонд по оказанию помощи семьям погибших в военных действиях в Украине

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших участников «спецоперации» и ветеранов. Прямая трансляция речи главы государства доступна в Telegram-канале Кремля.

Путин уточнил, что задачей такого фонда станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов, ветеранов военных действий. Кроме того, он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курорт реабилитации, помогать в образовании, отметил Путин.

«За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник — координатор», — сказал глава государства.