Путин: чем более дальнобойное оружие поставят ВСУ, тем дальше армия будет отодвигать угрозу

CentralAsia (CA) - Зона безопасности на территории проведения «спецоперации» будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений, заявил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — сказал президент.

Путин заявил, что Запад увеличивает поставки оружия в Украину для того, чтобы переломить ход военных действий, и использует украинцев как таран против России. «Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий, на их планах по наращиванию военных поставок. Всем и так это хорошо известно», — отметил Путин.