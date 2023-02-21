В Минобороны Белоруссии заявили о группировке украинской армии у границ

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CentralAsia (CA) - Помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко заявил, что на белорусско-украинском участке границы зафиксирована большая группировка армии Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного белорусского ведомства.

«В непосредственной близости от белорусско-украинского участка государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — указывается в сообщении.

По информации Ревенко, в отношении Белоруссии со стороны ВСУ сохраняется разведдеятельность с применением беспилотников и периодически при ведении данной деятельности нарушается государственная граница в воздушном пространстве республики.

Ревенко подчеркнул, что конфликт в Украине сильно обострил обстановку на южной границе Белоруссии и отметил высокую вероятность возникновения вооруженных провокаций и приграничных инцидентов.

«От нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным», — резюмировал представитель Минобороны страны.

По его словам, Белоруссия рассматривает складывающуюся международную обстановку вокруг страны как кризисную и видит прямые угрозы военной безопасности.

«Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», — пояснил он.

По его словам, уже сейчас в Европе дислоцированы более 60 тыс. американских военнослужащих, «оснащенных современным ударным вооружением», а также около 34 тыс. солдат НАТО, из них свыше 22 тыс. сосредоточены в Польше и странах Балтии.

«По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении», — считает полковник.