Путин: президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом
- Азия и мир, политика
- 16:48, 21 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что местные выборы в 2023 году и президентские в 2024-м пройдут строго в соответствии с законом.
«Президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур»,— сказал президент во время послания Федеральному собранию.
Следующие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года.
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