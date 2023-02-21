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Путин: президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию, что местные выборы в 2023 году и президентские в 2024-м пройдут строго в соответствии с законом.

«Президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических процедур»,— сказал президент во время послания Федеральному собранию.

Следующие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года.

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