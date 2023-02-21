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Путин: Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин заявил, что Запад причастен к попыткам ВС Украины ударить по российской стратегической авиации. Он сказал, что российские заявки по Договору о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отклоняются США, а НАТО говорит, что хочет нанести стратегическое поражение России. Не учитывать этого Россия не может и приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Путин отметил, что Россия не выходит из договора, а только приостанавливает свое участие. «НАТО фактически сделало заявку, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России»,— сказал президент во время обращения с посланием Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что первый ДСНВ был заключен совсем в других условиях, когда Россия и США не воспринимали друг друга как соперников. Теперь США выдвигают России ультиматумы, считает президент. Владимир Путин пояснил, что для возвращения К ДСНВ Россия должна понять, как будет учитываться совокупный ударный арсенал стран НАТО.

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