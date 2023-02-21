Путин поручил обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия

CentralAsia (CA) - Если США проведут испытания новых видов ядерных вооружений, Россия сделает то же самое, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», - сказал Путин в послании Федеральному Собранию.

Президент заявил, что Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия.

«В этой ситуации Министерство обороны и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытаниям российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», - заявил президент РФ.

Президент России также объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США. Это ключевой документ о сокращении наступательных потенциалов двух стран.