Глава МИД Украины заявил о подготовке страны к битве «на двух фронтах»

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Украина готовится к большой битве на двух фронтах — дипломатическом и военном, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, в ближайшее время пройдет встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, на которой, вероятно, примут важные решения о поддержке Украины.

О каких конкретно решениях идет речь, министр не уточнил. «Сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех действенно помогающих Украине», — сказал Кулеба накануне в ходе телемарафона, его слова приводит телеканал ТСН.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях идет речь, он не пояснил. Он также сказал, что Киев не будет сражаться за Бахмут любой ценой. Пентагон обещал помочь Украине провести успешное контрнаступление весной.