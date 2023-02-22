Талибы заменяют гражданские законы исламскими законами

CentralAsia (CA) - Правители Афганистана – талибы развернули кампанию «очистки» по всей стране, чтобы заменить гражданские законы исламскими, пишет Сюзанна Джордж в The Washington Post.

Когда талибы взяли под свой контроль Афганистан, группа быстро начала то, что официальные лица назвали кампанией «очистки», направленной на лишение страны гражданских законов и институтов для построения полностью исламского общества, передает Тhe Daily Guardian.

Полтора года спустя талибы распотрошили систему правосудия страны, отменив конституцию и заменив правовой кодекс правилами, основанными на драконовской интерпретации исламского права, отмечает издание.

Талибы заполнили тюрьмы до отказа, лишили мужчин и женщин основных гражданских прав и подорвали систему социальной защиты, предназначенную для защиты наиболее уязвимых афганцев.

«Талибан» также стремится преобразовать средства массовой информации, используя их для продвижения своего видения страны и ограничивая контент, который считается неисламским, включая музыку и присутствие женщин, сообщает The Washington Post.

Критики говорят, что эти усилия заменили социальный порядок, основанный на правах, на порядок, поддерживаемый страхом и запугиванием. По сообщению The Washington Post, официальные лица «Талибана» и некоторые афганцы считают, что кампания способствовала повышению безопасности и искоренению коррупции.

«Мы вернули человечность в страну», — сказал видный имам, имеющий тесные связи с талибами Маулеви Ахмад Шах Федайи, выступая возле своей мечети во втором городе Афганистана Кандагаре.

Судьи «Талибана» заявили, что они либо сожгли книги, содержащие законы предыдущего правительства, когда переехали в заброшенные здания судов после захвата власти в 2021 году.

По информации The Washington Post, в последние месяцы кампания по очистке еще более усилилась, когда талибы формализовали эти правовые и политические изменения.

Более того, верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада стал более громко заявлять о подчинении предполагаемых преступников исламским законам, что привело, например, к более частым публичным избиениям.

«Правители вынуждены приложить усилия для создания системы исламского шариата и проведения реформ в афганском обществе», — заявил The Washington Post заместитель представителя талибов Кари Мухаммад Юсеф Ахмади. Он сказал, что навязывание толкования исламского закона талибами «является благословением для правительства, народа и угодно Богу».

Пока кампания талибов по очистке еще не повторила жестокость прежнего правления группы, например широко распространенное забрасывание камнями женщин за предполагаемую супружескую измену. Но недавние изменения предполагают, что талибы могут двигаться в этом направлении, отмечает издание.

С момента прихода к власти «Талибан» также жестко ограничил доступ женщин к образованию и запретил женщинам работать в гуманитарных организациях. Постановления вызвали возмущение во всем мире и сначала вынудили многие группы помощи прекратить операции по доставке помощи миллионам афганцев, которые изо всех сил пытаются согреть и накормить свои семьи.

«Талибан» заявил, что другие страны не должны вмешиваться в его внутренние дела, и в целом международная реакция была относительно скромной.

В то время как постановления, лишающие женщин их прав, еще больше подорвали репутацию «Талибана» на международной арене, внутри Афганистана группировка пересматривает средства массовой информации, чтобы продвигать положительный образ эмирата, его нового руководства и ультраконсервативных взглядов.

Телевизионные программы, которые группа считает аморальными, были объявлены вне закона. В афганских фильмах больше не разрешается включать женщин или музыку. По словам бывших сотрудников, афганским новостным агентствам, которые транслируют критические материалы, регулярно угрожают судебным иском, из-за чего десятки из них вынуждены закрыться.