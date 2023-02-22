CentralAsia (MNG) - В первый день лунного Нового года Цагаан Сар, Президент Украины Володимир Зеленський провел телефонный разговор с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.
Об этом Президент Украины написал в своем официальном Twitter-аккаунте. «У меня был телефонный разговор с Президентом Монголии У.Хурэлсухом. Я принял соболезнования моего коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы отметили важность развития двусторонних отношений.», — написал он в Twitter.
«Провів телефонну розмову з Президентом Монголії @UKhurelsukh. Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин».
Провів телефонну розмову з Президентом Монголії @UKhurelsukh. Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2023