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Володимир Зеленський провел телефонный разговор с Президентом Монголии
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CentralAsia (MNG) -  В первый день лунного Нового года Цагаан Сар, Президент Украины Володимир Зеленський провел телефонный разговор с Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа.

Об этом Президент Украины написал в своем официальном Twitter-аккаунте. «У меня был телефонный разговор с Президентом Монголии У.Хурэлсухом. Я принял соболезнования моего коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину. Мы отметили важность развития двусторонних отношений.», — написал он в Twitter.

«Провів телефонну розмову з Президентом Монголії @UKhurelsukh. Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин».

Провів телефонну розмову з Президентом Монголії @UKhurelsukh. Прийняв співчуття колеги щодо жертв повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відзначили важливість розвитку двосторонніх відносин.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2023
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