Посол Великобритании Филип Малон поздравил всех монголов с праздником — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - Я отмечаю Цагаан Сар год в Монголии уже пятый год.

Однако во время пандемии COVID празднование Цагаан Сар, конечно же, не было массовым и тихим. Однако я бы сказал, что 2021 год будет самым запоминающимся Цагаан Саром, возможно, потому, что это год был Быка. Я смог отпраздновать Цагаан Сар год своего дня рождения. У меня год Быка.

Желаю всем жителям Монголии счастливого Цагаан Сара, крепкого здоровья и процветания в наступающем году Водяного Кролика!

Этот год для нас особенный, поскольку мы отмечаем 60-летие установления дипломатических отношений между Великобританией и Монголией. Поэтому хочу сказать, что мы готовимся к организации многих интересных мероприятий в рамках 60-летия.

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