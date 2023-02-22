Посол Великобритании Филип Малон поздравил всех монголов с праздником — Цагаан Сар
CentralAsia (MNG) - Я отмечаю Цагаан Сар год в Монголии уже пятый год.
Однако во время пандемии COVID празднование Цагаан Сар, конечно же, не было массовым и тихим. Однако я бы сказал, что 2021 год будет самым запоминающимся Цагаан Саром, возможно, потому, что это год был Быка. Я смог отпраздновать Цагаан Сар год своего дня рождения. У меня год Быка.
Желаю всем жителям Монголии счастливого Цагаан Сара, крепкого здоровья и процветания в наступающем году Водяного Кролика!
Этот год для нас особенный, поскольку мы отмечаем 60-летие установления дипломатических отношений между Великобританией и Монголией. Поэтому хочу сказать, что мы готовимся к организации многих интересных мероприятий в рамках 60-летия.
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