Посол ЕС Аксель Никэйз поздравила всех монголов с праздником — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - Монгольские традиции и наследие очень особенные. За этим всегда стоит философия.

Это второй Лунный Новый год — Цагаан Сар, который я собираюсь отмечать. В прошлом году меня пригласили на празднование Цагаан Сар какой-то правительственной организацией, и тогда я с коллегами повеселилась. Монгольские традиции и наследие очень особенные. За этим всегда стоит философия.

Казалось, что монгольский Новый год Цагаан Сар— это традиционный и красивый праздник, который можно отпраздновать с семьей и друзьями.

Поздравляем народ Монголии с Новым годом от имени Европейского Союза и всего персонала Представительства. Пусть год Водяного Кролика принесет Вам и Вашей семье здоровье, мир, благополучие и счастье!

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