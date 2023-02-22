Посол Канады Кэтрин Ивкофф поздравила всех монголов с праздником — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - Уже четвертый год встречаю в Монголию с монгольским Новым годом — Цагаан сар. Однако в течение первых двух лет здесь нельзя было широко праздновать Цагаан сар из-за пандемии Covid. Но в прошлом году удалось немного отпраздновать, а в этом году хорошо иметь возможность полноценно отпраздновать Цагаан Сар.

Я с нетерпением жду возможности съесть свои любимые буузы в Цагаан Сар. Еще мне очень нравятся монгольские молочные продукты, особенно творог. И я всегда пью монгольский чай с молоком и айраг (кумыс) это традиционный напиток.

Поздравляем с Годом Кролика жителей, друзей и коллег Монголии. Душевное спокойствие, уровень в мире! /поздоровалась на монгольском/

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