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Энтони Блинкен поздравил всех граждан Монголии с праздником — Цагаан Сар, — Госдепартамент США

CentralAsia (MNG) -  Государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен поздравил всех граждан Монголии с праздником — Цагаан Сар, через сайт своего департмента US Department of State.

«Всем, кто празднует Цагаан Сар, монгольский лунный Новый год, желаю крепкого здоровья, мира и удачи.

Соединенные Штаты гордятся тем, что считают Монголию своим близким другом, стратегическим партнером и «третьим соседом», и мы с нетерпением ожидаем углубления связей между американским и монгольским народами в предстоящем году.

Всем тем, кто празднует в Монголии, Соединенных Штатах и во всем мире, мы надеемся, что Год Кролика принесет большую безопасность, процветание и возможности для всех.

С праздником Цагаан Сар!

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