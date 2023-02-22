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Число пострадавших при новых землетрясениях в Турции и Сирии превысило 1 тыс. человек
Предыстория: В Турции произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8

CentralAsia (CA) -  Власти Турции обновили информацию о пострадавших при недавних землетрясениях с эпицентром в Хатае. Помощь потребовалась 562 жителям. В Сирии, по данным местного центра мониторинга за соблюдением прав человека, пострадали больше 500 человек.

Число жертв не увеличилось — шесть человек в Турции и пять в Сирии. Как передает «Анадолу», состояние 18 пострадавших в Турции оценивается как тяжелое. В Сирии власти не приводили официальную информацию о погибших и пострадавших. Ее публикует Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По данным центра, из-за новых землетрясений пострадали 150 человек на территориях, подконтрольной Дамаску. На северо-востоке страны зафиксировано не меньше 350 пострадавших.

Новые землетрясения произошли вечером 20 февраля — спустя две недели после других землетрясений, жертвами которых стали больше 42 тыс. человек в Турции и не меньше 5,8 тыс. в Сирии.

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