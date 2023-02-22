Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 48 тыс. человек

- Азия и мир, общество
- 9:52, 22 февраля 2023
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CentralAsia (CA) - Количество людей, погибших в результате землетрясений в Турции, увеличилось до 42 310 человек, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий. В ведомстве заявили, что из зон землетрясений эвакуировано 448 018 человек.
Общее число погибших в Сирии достигло 5,8 тыс. человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аljazeera.
19 февраля Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД Турции сообщило о завершении спасательных работ в девяти из одиннадцати пострадавших от землетрясений провинциях. Работы продолжаются в наиболее пострадавших провинциях Кахраманмараш и Хатай.
Ранее, 20 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4 и еще несколько менее мощных. По последним данным, в Турции погибли 6 человек, в Сирии 5 человек.
6 февраля в Турции и Сирии произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7.