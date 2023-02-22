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Президент Таджикистана наградил военных и силовиков и присвоил им очередные воинские звания

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон присвоил очередные воинские звания в честь празднования 30-й годовщины образования Вооруженных сил республики, которая отмечается 23 февраля. Об этом сообщает пресс-центр президента Таджикистана.

Новых званий удостоилась группа военнослужащих ВС республики и сотрудников правоохранительных органов «за образцовую службу и ценный вклад в обеспечение защиты конституционных прав граждан, борьбу с преступностью, сохранение общественного порядка, защиту государственных границ».

Кроме этого, представители правоохранительных и силовых структур получили звание «Заслуженный работник Таджикистана», орден «Спитамен» 1- и 2- степеней, орден «Шараф» 2-й степени, медали «За отвагу», «За доблесть», «Отважный пограничник Таджикистана», почетные грамоты.

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