На границе Казахстана усилили контроль из-за холеры

CentralAsia (KZ) - В Казахстане усилили контроль на границе из-за распространения холеры в других странах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

Глава управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова отметила, что осложнения по заболеваемости холерой в ряде стран мира снижаются.

«Это в основном страны Африки, Сирии. Если по Казахстану сказать, то у нас местных случаев холеры не регистрировалось последние 10 лет. Холера - это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду.

Но на постоянной основе, независимо от того, что в этом году осложнилась (мировая ситуация. - Прим.), проводится контроль качества воды как питьевой, так и открытых водоемов. В открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры. На сегодня, по результатам исследований, угрозы вспышки холеры в Казахстане нет», - сказала она.

По ее словам, учитывая, что в ряде стран регистрируются случаи холеры, в Казахстане на границе проводится контроль.

«Проводим осмотр прибывающих граждан. Если заметны первые признаки холеры, при инкубации не более пяти дней, если заболевают, они подлежат изоляции. У лиц, которые обращаются за медицинской помощью, уточняется анамнез. Если люди прибыли из-за рубежа и у них есть схожее заболевание, то проводятся противоэпидемические мероприятия и их изоляция. Но на сегодня ситуация у нас спокойная»,- сказала Кожапова.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения