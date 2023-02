Число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек

CentralAsia (CA) - Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщил портал G1.

«Спасательные команды возобновили во вторник поиск жертв шторма, обрушившегося на северное побережье Сан-Паулу в минувшие выходные. По данным службы гражданской обороны, погибли 46 человек - 45 в Сан-Себастьяне и один в Убатубе. ...Ранее сообщалось о 49 пропавших без вести», - говорится в материале на сайте портала.

The death toll from devastating rainfall in southeastern Brazil rose to 40, official figures showed, as President Luiz Inacio Lula da Silva visited the region and said homes should no longer be built in areas at risk of landslides and major floods https://t.co/wmcblqMraF pic.twitter.com/9090SW2V8o