экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число жертв наводнений в Бразилии возросло до 46 человек
Предыстория: В Бразилии 36 человек погибли в результате проливных дождей. Видео

CentralAsia (CA) -  Шторм и рекордные осадки, которые обрушились на побережье бразильского Сан-Паулу в выходные, унесли жизни 46 человек, еще 49 числятся пропавшими без вести, сообщил портал G1.

«Спасательные команды возобновили во вторник поиск жертв шторма, обрушившегося на северное побережье Сан-Паулу в минувшие выходные. По данным службы гражданской обороны, погибли 46 человек - 45 в Сан-Себастьяне и один в Убатубе. ...Ранее сообщалось о 49 пропавших без вести», - говорится в материале на сайте портала.

Рекордные осадки в Сан-Паулу в выходные достигали 600 миллиметров в отдельных районах, сейчас в регионе продолжаются умеренные дожди. Спасательные работы сосредоточены на южном побережье города Сан-Себастьян, на который пришелся основной удар стихии.

По информации властей Сан-Паулу, 766 человек в регионе остались без жилья из-за наводнений и оползней, из пострадавших зон эвакуированы 1730 человек. Губернатор Сан-Паулу Тарсисиу де Фрейтас объявил Гуаружу, Бертиогу, Сан-Себастьян, Карагуататубу, Ильябелу и Убатубу зонами бедствия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com