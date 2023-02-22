В Катаре пройдут Дни монгольской культуры

CentralAsia (MNG) -

22 января Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии в Кувейте по совместительству П.Сэргэлэн встретился с государственным министром иностранных дел Катара Султаном бин Саадом Аль Мураихи и вручил копию верительных грамот.

После вручения верительных грамот стороны обсудили текущее состояние и будущее двусторонних отношений и сотрудничества.

Отметив, что в этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Катаром, посол П.Сэргэлэн выразил приверженность расширению двустороннего сотрудничества в области торговли, экономики, инвестиций культуры и туризма. В этом контексте он сказал, что 5-6 марта в Дохе планируется организовать комплексные мероприятия “Дни Монголии” с культурными представлениями и бизнес-форумами и попросил Министерство иностранных дел Катара оказать поддержку в организации.

Кроме того, завершена работа над соглашением о воздушном сообщении и безвизовых поездках между двумя странами. В связи с этим монгольская сторона выразила заинтересованность в заключении соглашений в ближайшем будущем и создании условий для прямых рейсов между двумя странами и свободного передвижения граждан.

Государственный министр иностранных дел Султан бин Саад Аль Мураихи поздравил посла с вручением верительных грамот и вступлением в ответственную должность и сказал, что министерство иностранных дел Катара окажет полную поддержку в работе посла. Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Катар придает большое значение своим отношениям с Монголией, и заявил, что поддержит инициативу посла по развитию сотрудничества в сферах экономики, торговли, культуры и спорта.

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