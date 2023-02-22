Азиатская олимпиада по физике пройдет в Улан-Баторе на $909 тыс.

CentralAsia (MNG) - Согласно решению Великого Государственного Хурала от 20 февраля 2023 года, Монголия примет 23-ю Азиатскую олимпиаду по физике в Улан-Баторе.

Олимпиада пройдет в Монголии с 22 по 30 мая 2023 года, и в настоящее время более 54 преподавателей и 140 студентов из 18 стран предварительно подтвердили свое участие.

Министр образования и науки Монголии Энх-Амгалан Лувсанцэрэн возглавит рабочую группу по организации олимпиады. Кроме того, министру финансов было поручено урегулировать финансирование в размере 3,2 млрд. тугриков (около $909 тыс.) – именно в такую сумму обойдется организация 23-й Азиатской олимпиады по физике.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения