Банки Монголии будут принимать российские дебетовые карты МИР

CentralAsia (MNG) - Список стран, которым будет разрешен доступ к российской банковской системе МИР, расширяется, и вскоре к нему присоединится Монголия.

Глава департамента координации туристической политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии изложил планы в минувший четверг, заявив, что власти страны практически завершили подготовительную работу с местными банками.

Монголия стремится привлечь российских приключенческих туристов.

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