Год войны в Украине. Хронология

CentralAsia (CA) - 24 февраля 2022 году президент России Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине. Ранее, 21 февраля 2022 года РФ признала независимость ДНР и ЛНР. Портал Сentral Аsia подготовил материал по случаю годовщины войны в Украине.

Российские войска 24 февраля 2022 году около 6 часов утра (мск) вошли на территорию Украины из России, Крыма и Белоруссии, также в боевые действия включились войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Войска начали наступление по четырём основным направлениям — с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока из Донбасса и с юга из Крыма.

По итогам первого дня российские войска взяли под контроль остров Змеиный, Геническ, Новую Каховку и Каховскую ГЭС, Чернобыльскую АЭС, вышли к Конотопу, Сумам, Ахтырке, Харькову и Херсону.

Российская воздушно-десантная операция в районе Гостомеля окончилась провалом.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC