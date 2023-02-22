Год войны в Украине. Хронология

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - 24 февраля 2022 году президент России Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине. Ранее, 21 февраля 2022 года РФ признала независимость ДНР и ЛНР. Портал Сentral Аsia подготовил материал по случаю годовщины войны в Украине.

Российские войска 24 февраля 2022 году около 6 часов утра (мск) вошли на территорию Украины из России, Крыма и Белоруссии, также в боевые действия включились войска Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Войска начали наступление по четырём основным направлениям — с севера в направлении Киева, с северо-востока в направлении Харькова, с юго-востока из Донбасса и с юга из Крыма.

По итогам первого дня российские войска взяли под контроль остров Змеиный, Геническ, Новую Каховку и Каховскую ГЭС, Чернобыльскую АЭС, вышли к Конотопу, Сумам, Ахтырке, Харькову и Херсону.

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Российская воздушно-десантная операция в районе Гостомеля окончилась провалом.

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Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

25 февраля на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. По итогам дня российские войска, наступающие с территории Белоруссии, блокировали Киев с запада, захватили Мелитополь, вышли на подступы к Чернигову. Велись бои с отдельными российскими подразделениями в пригородах Киева и Василькове.

28 февраля российскими войсками были взяты Купянск и Бердянск. 2 марта российские войска взяли города Херсон, Токмак и Васильевку, 3 марта был полностью блокирован Мариуполь. К 4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС и город Энергодар (по российским данным, это произошло ещё 28 февраля).

К началу марта был практически полностью уничтожен город Волноваха, 11 марта Министерство обороны России заявило о взятии этого города, важного транспортного узла, силами ДНР. 15 марта Минобороны России заявило о захвате всей территории Херсонской области. 19 марта Украина признала, что утратила доступ к Азовскому морю.

Ко второй половине марта продвижение российских войск увязло — наступление на Киев и Николаев практически остановилось, подвергаемые непрерывным обстрелам Харьков и Мариуполь также не были взяты, российские силы не смогли установить контроль над воздушным пространством Украины. По мнению экспертов, изначальной целью российских войск был быстрый захват Киева, Харькова и ряда других крупных украинских городов. Данная цель не была достигнута.

Бои за Киев

Сразу после начала войны 24 февраля были произведены точечные ракетные удары по Киеву, по военным объектам вокруг Киева. Украинская столица начала подготовку к обороне. Утром того же дня российские войска вошли в Киевскую область с севера с территории Беларусь и вскоре взяли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией.

После массированного авианалёта российские войска высадили десант в грузовом аэропорту «Антонов» (также известном как Гостомель) в 25 км к северо-западу от Киева.

Утром 25 февраля ракетные удары продолжились. Российская армия продолжила подтягиваться к городу со стороны Сумской области и со стороны Белоруссии.

26 февраля велись бои за аэродром Васильков юго-западнее Киева. Также бои шли в Гостомеле северо-западнее Киева.

В некоторых районах Киева были слышны выстрелы, велись уличные перестрелки. Для недопущения прорыва российских войск с западного направления был подорван автомобильный мост через Ирпень.

По данным украинского депутата в конце февраля Алексея Дорошенко, вечером 28 февраля в Бровары (на востоке от Киева) зашла российская техника. Таким образом, российские войска, судя по всему, стремились к тому, чтобы постепенно окружить Киев («взять в клещи»).

В марте особенно ожесточённые столкновения происходили в населённых пунктах Буча, Гостомель, Ворзель, Ирпень в 7-10 км от жилых районов Киева. По данным британской разведки, российское наступление на Киев увязло и за первые дни марта из-за логистических сложностей практически не продвинулось.

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В марте в городе Буча после отступления российских войск было обнаружено множество тел погибших мирных жителей, несколько десятков из них лежали прямо на улице. Россия называет фотографии и видео из Бучи постановкой и провокацией.

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К 11 марта российские войска продолжали осаду и бомбардировку украинской столицы и не оставляли планов по её захвату. По данным Пентагона, российские войска стояли в 15 км от центра Киева, наступая с северо-запада и с востока; в частности российская техника была замечена в Берестянке и Озёрах.

29 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной, замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о решении «в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении». 30 марта Минобороны РФ заявило, что «выполнило все свои задачи на киевском и черниговском направлении и теперь проводит там плановую перегруппировку сил».

Бои за Мариуполь

Бои за Мариуполь начались 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала российских военных действий в Украине.

2 марта находившиеся в Мариуполе украинские войска оказались в окружении и началась блокада города. 13 апреля заблокированная на металлургическом комбинате имени Ильича 36-я бригада морской пехоты ВСУ совершила попытку прорыва, в результате чего часть бойцов вышла на территорию промышленного комплекса «Азовсталь» (объединившись там с военными из полка «Азов»), а часть — попала в плен. По заявлению российской стороны, в плену оказалось более 1000 морпехов, однако украинская сторона и независимые источники не смогли подтвердить данное утверждение. В конце апреля Россия и ДНР, в связи с захватом большей части Мариуполя, перебросили часть находившихся там войск на другие направления. «Азовсталь» регулярно подвергалась артобстрелам и авиаударам.

На этой фотографии, сделанной 29 ноября 2022 года, изображены руины завода «Азовсталь» в портовом городе Мариуполь, на Азовском море на юго-во

16 мая 2022 года все украинские военные, находившиеся на «Азовстали», сдались в плен, что ознаменовало окончание осады Мариуполя. По утверждению российской стороны, всего с 16 мая с территории завода сдалось в плен 2439 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в плен из «Азовстали» сдались около 2,5 тыс. украинских военных.

На «Азовстали» также находились мирные жители Мариуполя, которых эвакуировали под эгидой ООН.

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Бои за Северодонецк и Лисичанск

Бои за Северодонецк начались 5 марта 2022 года. К маю 2022 года Северодонецк и его непосредственный сосед, город Лисичанск, были последними оставшимися украинскими крупными опорными пунктами в Луганской области. 24 июня 2022 года украинским войскам было приказано отступить из города, а на следующий день Вооруженные силы РФ и Народная милиция ЛНР заняли Северодонецк.

Наступление в направлении Лисичанска началось в конце июня 2022 года велось с юга, со стороны Попасной. С 18 по 21 июня были заняты посёлки Тошковка и Врубовка. После этого из-за угрозы окружения были отведены войска из района городов Горское и Золотое, и к 23—24 июня российские войска приблизились к южным окраинам Лисичанска. 24 июня украинские войска были выведены из Северодонецка. Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские войска покинули Лисичанск.

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Бои за Бахмут

Бои за Бахмут имеет важное стратегическое значение как для ВСУ, так и для ВС РФ, так как от Бахмута идёт дорога до Славянска, Краматорска, Константиновки и Северска, что может способствовать быстрому наступлению со стороны российской армии, а для ВСУ это очень важный транспортный узел.

Обстрел Бахмута начался в мае 2022 года, основной штурм города начался 1 августа после того, как российские войска продвинулись со стороны Попасной после вывода украинских войск с этого фронта. Основная ударная сила в основном состоит из наемников российской военизированной организации «Группа Вагнера».

С января 2023 года темпы боев и скорострельность артиллерийского огня на бахмутском направлении значительно повысились. После тяжелых боев российские войска и ЧВК Вагенра к 16 января захватили близлежащий город Соледар, расположенный в 20 км к северу от Бахмута.

На сегодняшний день существует большая угроза для ВСУ оказаться в оперативном окружении под Бахмутом.

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Бои в Харькове

24 февраля российские силы, сосредоточенные в Белгороде, пересекли границу и начали наступление на Харьков, по пути столкнувшись с украинскими войсками. Российские войска начали окружение Харькова с севера и востока.

27 февраля в Харьков вошли две роты 2-й гвардейской бригады спецназа России. По словам украинских официальных лиц, несколько российских солдат, пытавшихся войти в город с запада, были остановлены в Писочине.

Утром 28 февраля российская рота прорвалась и присоединилась к основным силам войск РФ за пределами города. Губернатор сообщил, что украинские силы восстановили полный контроль над городом.

6 сентября 2022 года украинские войска перешли в крупное контрнаступление. Через три дня украинские войска освободили Изюм, Балаклею и другие населенные пункты.

11 сентября российская армия обстреляла объекты инфраструктуры в центральной и восточной Украине, в том числе Харьковскую ТЭЦ-5 и Змиевскую ТЭЦ в Харьковской области. Это вызвало обширные отключения электроэнергии в 5 областях Украины и считается ответом на украинское контрнаступление.

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Бои за Херсон

Первая фаза боёв на территории города Херсона и Херсонской области начались 24 февраля 2022 года и закончились 3 марта 2022 года взятием города ВС России, вследствие чего была сформирована «Военно-гражданская администрация Херсонской области».

Позднее, во второй фазе боёв, 29 августа началось контрнаступление ВСУ в Херсонской области, пиковая фаза боевых действий за город и окрестности пришлась на октябрь месяц — 9 ноября российское командование сообщило об отступлении ВС РФ и сдаче Херсона. 11 ноября 2022 года российское командование заявило о завершении отступления с правого берега Днепра; украинские войска без боя вошли в Херсон. Итогом стало освобождение города от российских войск.

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Российские войска 11 ноября взорвали опоры Антоновского моста на Днепре.

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Около 6 часов утра 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушились два пролета автомобильного моста. На его железнодорожной части загорелся состав с топливными цистернами.

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Крымский мост - да да. горит только цистерна! Ничего не происходит)))) pic.twitter.com/xvMMhWtxrQ — Прибрежный(Rezerv) (@Rezerv8) October 8, 2022

Переговоры

Первый раунд переговоров России и Украины состоялся 28 февраля в Белоруссии и не привёл к каким-либо договорённостям. Второй раунд переговоров прошёл 3 марта, его результатом стали договорённости по созданию гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей и по временному прекращению огня для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв. 7 марта в Беловежской пуще состоялся третий раунд переговоров, а 10 марта в Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины — Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В обоих случаях существенных договорённостей достигнуто не было.

29 марта в ходе переговоров в Стамбуле Россия получила от Украины письменные предложения о безъядерном и внеблоковом статусе Украины, а также гарантиях безопасности, которые не распространяются на территории ДНР, ЛНР и Крыма. Украина предложила зафиксировать то, что в течение 15 лет она не будет пытаться решить вопрос этого полуострова военным путём. Россия после окончания переговоров сообщила о сокращении своей военной активности на киевском и черниговском направлениях.

17 мая Украина и Россия заявили о приостановке переговоров.



Попытки возобновить переговоры с тех пор предпринимаются время от времени. Последнее сообщение было 22 февраля, когда в интервью газете Tan глава швейцарской дипломатии Иньяцио Кассис сообщил о переговорах на территории его страны представителей России и Украины.

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Мобилизация в России

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек, а под мобилизацию подпадают те, кто уже отслужил в армии, имеет боевой опыт и определённые военно-учётные специальности. Однако пункт № 7 указа о мобилизации, предписывающий количество мобилизуемых, является засекреченным. 31 октября было объявлено о завершении мобилизации РФ. 4 ноября Владимир Путин сообщил, что план перевыполнили за счет добровольцев — мобилизовано 318 тыс.

На фоне объявленной частичной мобилизации россияне стали уезжать в соседние с РФ страны: Казахстан, Грузию, Узбекистан, Монголию, Кыргызстан и тд.

Также в российских городах прошли против мобилизации.

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Protests in Moscow and St Petersburg today have grown pretty large. People chanting “No to War!” Dozens of arrests reported pic.twitter.com/9F4E5VIy9E — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) September 21, 2022

Минобороны РФ в последний раз сообщало о своих потерях в сентябре 2022 года. На тот момент, говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, погибли 5937 российских военнослужащих. Шойгу утверждал, что Украина за время войны потеряла уже половину своей армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили 23 февраля 2023 года, что за время российских военных действий погибли более 145 тыс. российских солдат. В декабре 2022 года в офисе президента Украины говорили, что с начала военных действий погибли от 10 до 13 тыс. украинских военнослужащих.

За год войны ни одна из воюющих сторон не смогла захватить стратегическую инициативу и определить исход войны. 20 февраля 2023 года президент США Джо Байден посетил Киев, где заявил, что Запад будет поддерживать Украину до конца. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовит общественность к длительной войне.