На востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 4,5

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировали в 07:09 по времени UTC (10:09 по местному времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 61 км к северу от города Диярбакыр с населением 644 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, общее количество жертв землетрясений в обеих странах превысило 48 тыс. человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, в Турции погибли 6 человек, в Сирии 5.