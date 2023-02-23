Два землетрясения произошло в ночь на 23 февраля недалеко от границы с Кыргызстаном
- Таджикистан, происшествия
- 7:41, 23 февраля 2023
- Просмотров: 17834 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане 23 февраля в 06:37 утра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков пришелся на местность Мургаб в Таджикистане.
Толчки также ощущались в Кыргызстане, а также в Пакистане, Узбекистане, Китае, Афганистане.
Ранее в час ночи 23 февраля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения