Два землетрясения произошло в ночь на 23 февраля недалеко от границы с Кыргызстаном

Таджикистан, происшествия

7:41, 23 февраля 2023

Просмотров: 17834 Кыргызча

CentralAsia (TJ) - Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане 23 февраля в 06:37 утра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков пришелся на местность Мургаб в Таджикистане. Толчки также ощущались в Кыргызстане, а также в Пакистане, Узбекистане, Китае, Афганистане. Ранее в час ночи 23 февраля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Таджикистане Карта распространения