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Два землетрясения произошло в ночь на 23 февраля недалеко от границы с Кыргызстаном

CentralAsia (TJ) -  Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане 23 февраля в 06:37 утра, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным центра, эпицентр подземных толчков пришелся на местность Мургаб в Таджикистане.

Толчки также ощущались в Кыргызстане, а также в Пакистане, Узбекистане, Китае, Афганистане.

Ранее в час ночи 23 февраля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5.

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