Число жертв землетрясений в Турции и Сирии возросло до 49 тыс. человек

CentralAsia (CA) - Власти Турции обновили информацию по погибшим в результате землетрясений 6 февраля. Жертвами стали 43 556 человек, передает «Анадолу» со ссылкой на главу МВД Сулеймана Сойлу.

Общее число погибших в Сирии достигло 5,8 тыс. человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством, но там число жертв не менялось уже несколько дней, пишет Аljazeera.

Разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8 произошли на юге Турции 6 февраля. Жертвами стали не только жители Турции, но и сирийцы.

Спустя две недели на границе двух стран вновь произошли сильные землетрясения. Они привели к гибели не меньше 11 человек, пострадали больше 1 тыс. жителей Турции и Сирии.