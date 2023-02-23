экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Более 340 мародеров и халатных строителей арестованы в Турции после землетрясений
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  После двух крупных землетрясений в Турции арестовали 341 человека. Их обвиняют в мародерстве либо в нарушении правил строительства зданий, обрушившихся при землетрясениях. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

В 11 турецких провинциях следствие подозревает 564 человека в нарушении правил строительства зданий. Около 160 человек уже арестованы, другие в розыске. В мародерстве подозревают 282 человека. Из них арестован 181.

Ночью и днем 6 февраля в Турции прошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7. Жертвами стали не только жители Турции, но и сирийцы. По последним данным, в обеих странах число жертв возросло до 49 тыс. человек. 20 февраля в Турции произошли новые землетрясения, при которых пострадали около 1 тыс. человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com