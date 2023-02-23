экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане за сутки зарегистрировали 93 случая заражения коронавируcом
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции и 13 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 534 случая КВИ+ и 90 841 случай КВИ-.

На 23 февраля лечение получают 1 651 человек (1 479 КВИ+ и 172 КВИ-), из них в стационарах остаются 96 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 555 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре, на аппарате ИВЛ – один.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com