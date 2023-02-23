В Казахстане за сутки зарегистрировали 93 случая заражения коронавируcом

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции и 13 случаев коронавирусной пневмонии, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 407 534 случая КВИ+ и 90 841 случай КВИ-.

На 23 февраля лечение получают 1 651 человек (1 479 КВИ+ и 172 КВИ-), из них в стационарах остаются 96 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 1 555 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре, на аппарате ИВЛ – один.

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Коронавирус в Казахстане

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