В Стамбуле начали снос более 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент». Видео

CentralAsia (CA) - В Стамбуле начали процесс сноса домов, которые с помощью быстрого метода сканирования отнесли к наивысшей категории риска обрушения, заявил в Twitter мэр города Экрем Имамоглу.

«Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе», — добавил он.

Hızlı tarama yöntemiyle riskli olduğunu tespit ettiğimiz yapıların yıkımına başladık.



Süreci hızlandırmak ve teşvik etmek için riskli yapılardaki dairelere İBB olarak 4.500 TL ekstra kira yardımında bulunuyoruz. Bu konuda herkesi ciddi iş birliğine davet ediyorum. pic.twitter.com/924xGTLKPI — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 22, 2023

В конце прошлой недели, 17 февраля, в администрации Стамбула насчитали 318 зданий, которые могут моментально обрушиться в случае землетрясения. В них проживают 10 тыс. человек. «Еще 1525 относятся к категориям D и E — высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек — дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры», — рассказал помощник генсекретаря Стамбула Бугра Гёкче.

Он добавил, в городе уже четвертый год действует совместная с техническим университетом программа бесплатной оценки устойчивости домов за 90 дней. За три года власти получили около 30 тыс, обращений, а за период после землетрясений 6 февраля поступило почти 40 тыс. заявок, рассказал он.

В Турции с начала февраля произошло несколько крупных землетрясений. С 6 февраля, когда произошло первое мощное землетрясение, было зафиксировано свыше 7 тыс. афтершоков. Два новых землетрясения произошли вечером 20 февраля на юго-востоке Турции, в Хатае. Первое с магнитудой 6,4 выявили в районе Дефне, второе — сирийской границы.

Погибли более 43 тыс. человек, многие дома оказались разрушены. Турецкие прокуроры отмечали, что разрушенные дома были построены с нарушениями, в частности, состав песка и гравия в бетоне не соответствовал требованиям.