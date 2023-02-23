Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на юго-востоке Казахстана

CentralAsia (KZ) - На юго-востоке Казахстана в 8:01 (по алматинскому времени) произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает сеть сейсмических станций ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» МЧС Казахстана.

Его эпицентр расположен в 424 км на северо-восток от Алматы. Очаг залегал на глубине 10 км. Сведений об ощутимости нет.

Согласно карте на сайте «СОМЭ», землетрясение произошло в горной местности.

Ранее, сегодня в 06:37 произошедшее в Таджикистане землетрясение ощутили жители Алматы и Шымкента, подземные толчки были силой 2-3 балла.

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