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Россия, Турция и Сирия создали механизм консультаций по линии военных
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Россия, Сирия и Турция на встрече по линии минобороны в конце декабря прошлого года создали экспертный механизм для координации дальнейшей совместной работы. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал замглавы МИД России Михаил Богданов.

«28 декабря 2022 года в Москве состоялась встреча министров обороны и руководителей разведслужб России, Турции и Сирии, в ходе которой были определены основные направления для продолжения совместной работы и создан экспертный механизм ее координации», — рассказал Богданов.

В конце декабря министры обороны Сирии и Турции Хулуси Акар и Али Махмуд Аббас встретились в Москве в присутствии российского коллеги Сергея Шойгу. По данным Al Jazeera, стороны договорились сформировать специальные комитеты из представителей обороны и разведки, заседания должны были начаться в конце января в Москве, а затем пройти в Анкаре и Дамаске.

AlWatan со ссылкой на источники в Дамаске сообщала о согласии Турции вывести войска из севера Сирии. Войска находятся для борьбы с курдскими формированиями, которые в Турции считаются террористическими. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вместе с тем предупреждал, что страна в 2023 году примет новые меры, чтобы «закрыть брешь» на границе с Сирией.

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