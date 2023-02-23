МИД России призвал страны СНГ в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом, - СМИ

CentralAsia (CA) - Россия призывает входящие в СНГ страны Центральной Азии проявлять максимальную осторожность при выстраивании взаимодействия с Западом. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". Чем закончилась, к примеру, недавняя афганская эпопея США? Ничем, кроме хаоса и руин. В современном все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в «лучшем» случае заканчиваются цветными революциями», - сказал он.

«В этой ситуации призываем наших центральноазиатских партнеров к максимальной осторожности при выстраивании взаимодействия с западными странами», - отметил дипломат, отвечая на вопрос о взаимодействии входящих в СНГ стран Центральной Азии с США.

«Убеждены, что стабильность и безопасность [стран] Центральной Азии и СНГ в целом - в первую очередь задача наших государств, а не внерегиональных игроков, преследующих, как отмечено выше, сомнительные цели, - указал Галузин. - Для ее успешного решения у нас есть все инструменты - СНГ, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС), профильные двусторонние договоренности. В этом контексте не могу не вспомнить казахстанские события января прошлого года, когда быстрые и профессиональные действия миротворцев ОДКБ при решающей роли России позволили законному правительству Казахстана в кратчайшие сроки восстановить конституционный порядок, что стало лучшим доказательством эффективности Организации Договора о коллективной безопасности», - указал дипломат.