Монголия поделится своим лучшим опытом с другими странами, которые планируют создать KOSEN

CentralAsia (MNG) - Президент JICA Танака провел переговоры с министром образования и науки Монголии Энх-Амгаланом.

8 февраля президент JICA Танака Акихико встретился с министром образования и науки Монголии Энх-Амгаланом Лувсанцэрэном в штаб-квартире JICA.

Министр Энх-Амгалан поблагодарил JICA за многолетнее сотрудничество в области высшего образования и здравоохранения в Монголии и выразил надежду своей страны на продолжение сотрудничества. Он подчеркнул ключевую роль, которую проект развития высшего инженерного образования, который начался в 2014 году и финансируется за счет кредита японской ОПР, играет в Монголии, отметив, в частности, его поколение талантливых людей, которые поддерживают экономический рост страны.

Что касается трех KOSEN (Колледж промышленных технологий) в японском стиле, которые были созданы в Монголии в 2014 году, президент Танака выразил свое восхищение и благодарность за признание, которое они получили от студентов и предприятий. Затем министр Энх-Амгалан представил планы по дальнейшему расширению системы образования KOSEN в японском стиле в Монголии. Он пояснил, что Монголия, выступая в качестве модели, будет делиться своими знаниями со странами, которые рассматривают возможность создания собственного KOSEN. Затем президент Танака и министр Энх-Амгалан обменялись мнениями о том, в каком направлении следует развивать сотрудничество JICA в области высшего образования.

Стороны также обменялись мнениями относительно растущей потребности в функциональном расширении и развитии человеческих ресурсов в Монгольско-японской больнице, первой университетской больнице Монголии, которая была построена с использованием грантовой помощи JICA.

источник: 国際協力事業団

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