Мобильная культура: археолог из Йельского университета исследует древнее прошлое Монголии

CentralAsia (MNG) - В интервью Уильям Ханичерч обсуждает свою работу по изучению древних кочевых обществ Монголии и то, что она говорит о человечестве.

В ноябре археолог из Йельского университета Уильям Ханичерч получил от Монголии орден Полярной звезды — высшую гражданскую награду, которую правительство страны награждает иностранных граждан. Принимая награду, Ханичерч присоединилась к уважаемой компании: Барак Обама, Джон Маккейн и Хиллари Клинтон входят в число других американцев, получивших эту награду.

Ханичерч впервые посетил Монголию в качестве волонтера Корпуса мира в 1991 году, когда страна, бывшая советская страна-сателлит, переходила к демократии. Он начал налаживать отношения с монгольскими археологами, обучая их английскому языку, когда они рассказывали ему о своей работе. Он вернулся после получения докторской степени и с тех пор работает в стране, сосредоточив свои исследования на древней политической организации кочевников в Восточной и Центральной Азии.

Ханичерч, адъюнкт-профессор антропологии Йельского факультета искусств и наук, рассказал Yale News о проблемах проведения археологических полевых исследований на огромных пространствах — сотнях квадратных километров — и о своем антропологическом подходе к археологии. Данное интервью было отредактировано и сжато для большей ясности.

Поздравляю с наградой. Что это значит для вас?

Я глубоко благодарен. Я рассматриваю это как признание моих исследований в Монголии и моих усилий по повышению авторитета страны. Монголия — процветающая демократия, граничащая с Россией и Китаем, но ей уделяется очень мало внимания в мире. Я очень благодарен своим партнерам и коллегам в Монголии, которые поддерживали меня все эти годы.

Как ученый я изучаю историю и предысторию страны. Я также стремлюсь наладить отношения между Йельским университетом и Национальным университетом Монголии. Каждое лето я беру студентов Йельского университета в Монголию для проведения полевых работ, непосредственно знакомя их с сохраняющимися в стране традициями пастушеского кочевничества. И я привожу монгольских студентов учиться в Йель. Я думаю, что эта награда дает возможность укрепить эти связи и найти новые способы для ученых Йельского университета работать с нашими коллегами в Монголии.

Какие типы исследовательских вопросов вы изучаете?

Я изучаю хунну, которые сформировали первое крупное монгольское государство под руководством Шаньюя Модуна примерно в третьем веке до нашей эры. Это было кочевое пастушеское государство, которое антропологам трудно понять: как мобильные скотоводы создали государство?

Это проблема, которую археологи называют «эмерджентной сложностью», которая касается того, как общества становятся дифференцированными, неравными и специализированными. Итак, интересный вопрос: как это работает с конными кочевниками? Если мобильность встроена в вашу культуру, это означает, что ваша экономика, политика и городские модели отличаются от оседлых моделей того же самого. Я изучаю идею о том, что мобильная культура будет формировать все общество иначе, чем более оседлая культура.

Что включает в себя ваша полевая работа?

Когда вы изучаете мобильные сообщества, которые были распределены по обширным пространствам, вам нужно выяснить, как охватить большую территорию таким образом, чтобы дать представление об организации ландшафта в прошлом. Мы делаем это с помощью региональных опросов пешеходов, которые предполагают много прогулок. Он не передает классического образа археолога, кропотливо соскребающего грязь мастерком. Мы тоже так делаем, но чтобы знать, где соскребать грязь, вы должны иметь представление о том, где расположены участки и их положение в общем ландшафте.

Как проходят опросы?

Мы создаем исследовательские группы со студентами из Йельского университета, Монголии и других стран. Мы определяем области исследования от 100 до 300 квадратных километров — обширные области — и мы выстраиваем шесть человек с 30-метровыми интервалами и даем каждому квадратный километр для покрытия. Мы систематически ходим группой и осматриваем землю, ища всевозможные типы мест и материальные остатки, включая сезонные жилища и кладбища, а также разбитую керамику, каменные орудия труда, монеты и различные виды бронзовых артефактов.

Это займет много времени, в зависимости от того, сколько вы найдете. Если мы начнем находить много, то за день сможем пройти всего полквадратного километра. Покрытие 300 квадратных километров может занять годы. Я работаю в Восточной Монголии с 2015 года, и на данный момент мы охватили около 150 квадратных километров, зафиксировав более 2000 новых археологических памятников.

Изучение этих памятников дает нам представление о том, как со временем меняется археологический ландшафт. Мы можем представить себе ландшафт жилья и кладбищ 2300-летней или 2000-летней давности. Мы можем сравнить эти отрезки времени, чтобы увидеть, как люди использовали этот ландшафт из века в век, и, например, мы можем увидеть, как человеческий ландшафт стал совершенно другим, когда возникло первое государство, государство хунну. Эта полевая техника дает нам представление о политическом процессе, который происходил по мере трансформации этих организационных ландшафтов.

Что происходит после того, как вы обнаружили место?

Вот тут-то и приходят на помощь мастерки. Мы раскапываем участки и сохраняем артефакты. Затем мы проводим на них все виды анализа материалов, такие как радиоуглеродное датирование, анализ керамики и металлов. Металлические шлаки от металлургии — одна из самых частых находок. Моя команда недавно узнала, что у кочевников средневековья был уникальный способ изготовления стали. Найдя остатки того процесса производства стали, мы реконструировали эту уникальную технологию.

Сейчас мы делаем упор на раскопки захоронений. Мы найдем целые кладбища, датируемые, скажем, 3000 лет назад. В дополнение к освещению пространственных паттернов раскопки этих мест дают нам ряд артефактов и человеческих останков. Человеческие скелеты являются основным источником информации. С согласия местных сообществ и правительства Монголии и с уважением следуя всем культурным и государственным нормам, мы анализируем ДНК и проводим классический анатомический анализ, чтобы понять, как жили люди. Например, сколько им было лет, когда они умерли? Какой у них был физический рост и какие у них были проблемы со здоровьем? Каково было их генетическое родство с другими похороненными на кладбище? Анализ изотопов стронция может дать информацию об их характере движения. Анализы изотопов азота и углерода могут рассказать нам о том, как рацион людей менялся с течением времени.

Мы очень заботимся о том, чтобы выполнить эту работу уважительно. Все останки, а также любые артефакты, которые мы обнаруживаем, доставляются в лаборатории Йельского университета с разрешения местных сообществ и правительства Монголии и возвращаются в Монголию после завершения анализов.

Йельские археологи используют антропологический подход к своей работе. Чем это отличается от других подходов?

Во многих местах археология рассматривается как прежде всего историческая дисциплина. Когда вы изучаете археологию таким образом, вы в основном ограничиваетесь дополнением исторических записей об одном месте или культуре.

Подходя к своей работе с антропологической точки зрения, я не просто заинтересован в дополнении исторических записей Монголии, хотя я нахожу эти записи захватывающими. Я вообще интересуюсь людьми. Я изучаю формирование кочевых пастушеских государств в Монголии, чтобы помочь нам понять, как государства возникли в разных местах в результате различных процессов, таких как Египет, Месопотамия и Перу. Каковы различия между этими различными процессами и траекториями формирования государства? Что эти различия говорят о человечестве?

Когда мои студенты-монголы приезжают в Йель и изучают этот довольно новый подход, они возвращаются домой и делятся им с коллегами и студентами. Это помогает археологам в Монголии по-новому понять предысторию своей страны. Это мощно.

Беседовал: Майк Каммингс

Перевод: Татар С. Майдар

источник: Yale.edu

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