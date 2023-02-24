Возможна поставка топлива из Монголии в Китай с использованием грузовиков, работающих на КПГ

CentralAsia (MNG) - Elixir, SB Energy продвигают план Gobi H2 в Монголии.

Компания Elixir Energy со штаб-квартирой в Австралии и независимый производитель электроэнергии из Японии SB Energy реализуют планы по развитию проекта зеленого водорода в южном регионе Гоби в Монголии.

Планируется, что проект Gobi H2 первоначально будет сосредоточен на экспериментальном электролизере мощностью 10 МВт для производства зеленого водорода с использованием новых ветряных и солнечных установок, заявил 21 февраля управляющий директор Elixir Нил Янг. Предварительное технико-экономическое обоснование показывает, что пилотный проект может производить 1440 т/год.

Elixir объявила о подписании необязательного соглашения с SB Energy 20 февраля с прицелом на заключение официального соглашения о совместной разработке и создании совместного предприятия 50:50 после принятия решения о предварительном инженерном проектировании (FEED) пилотного проекта в конце этого года.

«Масштабируемость, обеспечиваемая запуском пилотного проекта, является большим конкурентным преимуществом по сравнению, например, с зелеными проектами H2, основанными на морском транспорте, которые, как правило, должны быть очень большими с самого начала», — сказал Янг. «Пилотный проект в этом месте может помочь многим заинтересованным сторонам (клиентам, банкам и т. д.) убедиться в жизнеспособности проекта, а значит, дать уверенность в принятии гораздо более масштабных будущих решений ОИР».

Пока неясно, когда может быть принято окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту. «Может быть, через год [после FEED]», — сказал Янг. «Строительство может начаться еще через год. Все приблизительные оценки на данный момент».

Фирмы также еще не решили, какой тип электролизной технологии использовать для проекта. «Наша работа ПТЭО [предварительное технико-экономическое обоснование] определила, что щелочные растворы являются более подходящими, учитывая стоимость и другие причины», — сказал Янг. «Однако, учитывая, насколько динамичным является этот сектор, вполне возможно, что на этапе FEED можно будет рассмотреть PEM [протонообменную мембрану]».

По его словам, дата начала производства еще не установлена, но есть планы по «долгосрочному проекту гигаваттного масштаба», ориентированному на Китай в качестве экспортного рынка.

«Пилотный проект также может поставлять топливо в Китай — на грузовике, работающем на сжатом природном газе (КПГ)», — сказал Янг. «Но [это] также может быть привлекательным для местных узлов спроса, таких как шахты, междугородние перевозки… На данный момент мы рассматриваем несколько вариантов», — сказал Янг.

Поддерживаемый государством Китайский водородный альянс прогнозирует, что национальный спрос на водород может вырасти до 130 млн т к 2060 г. по сравнению с 33,4 млн т в 2020 г., и на него будет приходиться пятая часть конечного потребления энергии. К 2025 году Китай планирует установить на своих дорогах 50 000 автомобилей на водородных топливных элементах в рамках своего плана развития водорода на 2021–2035 годы.

автор: Рина Натан

перевод: Татар С.Майдар

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