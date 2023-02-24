экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Володимир Зеленський поздравил монгольский народ с монгольским Новым годом — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -  21 февраля 2023 года по просьбе Киева состоялся телефонный разговор Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа с Президентом Украины Володимиром Олександровичем Зеленським.

Президент Украины Володимир Олександрович Зеленський поздравил народ Монголии с Лунным Новым годом — Цагаан Сар, поблагодарил Монголию за гуманитарную помощь Украине в трудные времена и подчеркнул, что доволен двусторонними отношениями. И он вспомнил свое детство в Монголии.

Президент Монголии поблагодарил Зеленского за то, что он нашел в трудную минуту поздравить народ Монголии с поздравлением с монгольским Новым годом - Цагаан Сар. Он также выразил обеспокоенность ситуацией в Украине и подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать дипломатическую деятельность и решить проблему путем диалога и мира.

Он также отметил, что Монголия стремится развивать сбалансированные отношения и сотрудничество как с соседними странами, так и с третьими соседними странами, последовательно проводит миролюбивую, открытую, независимую и многоопорную внешнюю политику.

Стороны высоко оценили традиционные дружеские отношения, обменялись мнениями по некоторым вопросам сотрудничества и выразили желание продолжить сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций.

источник: Офис президента Монголии

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com