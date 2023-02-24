Китай представил план по урегулированию конфликта в Украине из 12 пунктов

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CentralAsia (CA) - Китай опубликовал свою позицию по урегулированию украинского кризиса, документ размещен на сайте МИД страны.

Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». Он включает 12 пунктов, которые Пекин призывает выполнить, в том числе:

1. Уважать суверенитет всех государств. КНР считает необходимым соблюдать международные законы, в том числе устав ООН, но без двойных стандартов, также «должны быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран».

2. Отбросить мышления холодной войны. Китай убежден, что «безопасность одного государства не может быть достигнута за счет безопасности другого, а региональная безопасность не может быть достигнута путем усиления тем более расширения военных блоков. Он призвал серьезно относиться к «законным интересам безопасности всех стран», а также «способствовать формированию сбалансированной, эффективной, устойчивой архитектуры европейской безопасности» и не допускать формирования «блоковой конфронтации».

3. Прекратить военные конфликты. Китай отмечает, что «в войнах не бывает победителей», и считает, что «все стороны должны проявлять благоразумие и сдержанность во избежание дальнейшей эскалации и выхода из-под контроля ситуации вокруг Украины». Он настаивает, что надо поддержать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий.

4. Запустить мирные переговоры. По мнению КНР, «диалог и переговоры — единственный выход из украинского кризиса», и международное сообщество должно помочь сторонам конфликта «проложить путь к запуску политического урегулирования», а также создать для этого условия и предоставить платформу для переговоров.

5. Ликвидировать гуманитарный кризис. Пекин призвал «обеспечить безопасность мирного населения» и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации, нарастить гумпомощь и поддерживать роль ООН в этом вопросе.

6. Защитить мирное население и пленных. Китай отмечает, что стороны конфликта должны воздерживаться от нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам, защищать женщин и детей, а также уважать права военнопленных. «Китайская сторона выступает за обмен пленными между Россией и Украиной, и призывает все стороны создать для этого больше благоприятных условий».

7. Обеспечить безопасность атомных электростанций. Поддерживать безопасность атомных электростанций. КНР считает, что надо противостоять вооруженным нападениям «на мирные атомные объекты» — в частности, на атомные электростанции. Согласно документу, все стороны должны соблюдать конвенции о ядерной безопасности и избегать техногенных ядерных катастроф.

8. Снизить стратегические риски. Пекин подчеркивает, что нельзя использовать ядерное оружие и необходимо противодействовать его применению или угрозе применения «ядерную войну развязывать нельзя». Он также выступает против «разработка и применения биологического и химического оружия какой бы то ни было страной при каких бы то ни было обстоятельствах».

9. Обеспечить вывоз зерна. По мнению КНР, все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Украиной, Турцией и ООН в 2022 году.

10. Отменить односторонние санкции. Китай считает, что односторонние санкции и усиление давления не только являются контрпродуктивными, но и создают все новые проблемы. Он призвал все страны «прекратить злоупотреблять односторонними санкциями» и вместо этого «оказать позитивное влияние на смягчение напряженности украинского кризиса, и создавать предпосылки для развития экономики и повышения благосостояния населения в развивающихся странах».

11. Обеспечить устойчивость цепочек производства и поставок. Пекин отмечает, что надо защищать мировую экономику и противостоять ее политизации и использованию в военных целях. Он призвал не допустить срыва международного сотрудничества в областях энергетики, финансов, торговли зерном и транспорта.

12. Содействовать восстановлению после конфликта. Китай считает, что международное сообщество должно предпринимать меры для поддержки мирного восстановления в зоне конфликта, и КНР готов «оказать помощь и сыграть конструктивную роль» в этом вопросе.

О намерении Китая представить свой план урегулирования 18 февраля заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

Ван И 22 февраля в Москве встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, после этого МИД КНР сообщил, что Россия подтвердила готовность решить конфликт путем переговоров.