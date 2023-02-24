Зеленский заявил об «очень сложной» ситуации на восточном направлении

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восточном направлении боевых действий складывается сложная ситуация. По его словам, ситуация на южном направлении «достаточно опасная».

«На востоке — очень сложно. Болезненно. Но мы делаем все, чтобы выстоять. Юг — в некоторых районах ситуация достаточно опасная, но у наших бойцов есть средства, чтобы дать отпор оккупанту. Одесса и акватория Черного моря находятся под контролем. Север — все наши воины в этом районе видят каждое намерение врага»,— сказал Зеленский в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

На прошлой неделе президент Украины заявил, что российские военные уже ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях идет речь, он не пояснил. Он также сказал, что Киев не будет сражаться за Бахмут любой ценой.