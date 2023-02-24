КНДР запустила четыре стратегические ракеты в сторону Японского моря

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Пхеньян 23 февраля запустил четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 в сторону Японского моря, учения завершились успешно, сообщает северокорейский ЦТАК.

«Запущенные 4 стратегические крылатые ракеты, пролетев 10 тыс. 208 — 10 тыс. 224 секунд по определенной овальной и 8-образной траектории, имитирующей расстояние около 2000 км над Корейским Восточным морем (название Японского моря в КНДР), попали в мишень», — говорится в сообщении.

Ракеты запустили с базы в районе города Кимчхэк в провинции Северный Хамген. Как сказано в сообщении, учения продемонстрировали «постоянную подготовку ядерных боевых сил Республики к вступлению в войну, которые всесторонне укрепляют способность к нанесению смертельного ядерного контрудара по враждебным силам».

На фоне этого запуска США и Южная Корея договорились провести в ближайшем будущем дополнительный учения для усиления их совместного сдерживания против северокорейских ядерных угроз.

Это уже четвертый запуск ракет КНДР с начала года, он прошел на фоне совместных учений Южной Кореи, США и Японии, в которых принимает участие как минимум один американский стратегический бомбардировщик B-1B.

Об учениях было объявлено 19 февраля — спустя сутки после запуска КНДР баллистической ракеты Hwasong-15, упавшей в водах у побережья Японии. В Минобороны Японии говорили, что ракета способна долететь до материковой части США.

На следующий день Пхеньян произвел еще один запуск. Власти КНДР обещали «решительный ответ» на совместные учения США и Южной Кореи.

За весь прошлый год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, NHK — о 37 запусках.