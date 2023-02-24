Госсекретарь США Блинкен посетит Казахстан 28 февраля

Энтони Блинкен

CentralAsia (KZ) - Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан. Первый официальный визит госсекретаря в Казахстан состоится 28 февраля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

В ходе пребывания в Астане госсекретарь встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

Также 28 февраля в Астане с участием Блинкена пройдет министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.

Пост государственного секретаря США в целом аналогичен должности министра иностранных дел в большинстве других государств, однако государственный секретарь обычно имеет больший политический вес. При этом государственный секретарь является наиболее высокопоставленным членом кабинета министров США и занимает третье место в иерархии исполнительной власти страны после президента и вице-президента.

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