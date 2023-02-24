Ложная цель. Почему Путин начал «вторжение», а Зеленский не верил в приближение войны. Реконструкция событий, - «Страна.ua»

CentralAsia (CA) - Начавшаяся год назад в Украине «полномасштабная война» до сих пор оставляет огромное количество вопросов по поводу ее причин, пишет «Страна.ua».

Почему президент РФ Владимир Путин решил начать «вторжение» в Украину, что в итоге втянуло Россию в тяжелейшую «войну», какой она не знала с 1945 года, и ход которой для РФ очень далек от победного марша?

Много загадочного и в действиях украинской власти перед 24 февраля.

Еще с ноября 2021 года западные СМИ и представители американского руководства предупреждали о грядущей большой войне. И в таких условиях у президента Украины Владимира Зеленского и его команды было два варианта логичной реакции.

Первый: попытаться политическим образом урегулировать вопрос. Например, объявить нейтральный статус страны и задекларировать отказ от вступления в НАТО (что требовала Россия и, как писали СМИ, предлагали Зеленскому отдельные западные лидеры). Либо начать движение по Минским соглашениям (еще одно требование РФ).

Второй: если путь компромиссов по указанным вопросам для украинской власти был неприемлем, то логично было бы начинать срочно готовиться к войне, призывая резервистов и укрепляя оборону.

Но Киев не делал ни того, ни другого. А все сообщения о приближении войны называл «психологическими спецоперациями» и призывал им не верить, а готовиться к шашлыкам на майские праздники.

Уже после начала «войны» Зеленский и представители его команды дали свое объяснение такому парадоксальному поведению, утверждая, что о «войне» знали, к ней готовились, но населению об этом не говорили, чтобы не раздувать панику.

Но, во-первых, такое объяснение является самоубийственным для власти, потому что таким образом она фактически утверждает, что сознательно не эвакуировала мирных жителей из того же Мариуполя, зная об угрожавшей им смертельной опасности.

А во-вторых, в реальности признаков масштабной подготовки к «войне» видно не было. Не был сделан самый очевидный шаг - призыв сотен тысяч резервистов. Он был объявлен лишь за два дня до «вторжения» и то в ограниченном количестве – 35 тысяч человек. Более того, первая неделя боев, когда российские войска дошли до пригородов Киева и захватили огромные пространства на юге страны, показала, что оборона там подготовлена не была.

«Страна.ua» поговорила с представителями украинской власти и источниками в политических кругах РФ, проведя реконструкцию событий, как и почему 24 февраля 2022 года началась самая «масштабная и кровавая война» в Европе со времен Второй мировой.

Спусковой крючок

Истоки нынешней войны можно искать и находить в разных событиях прошлого. В Минских соглашениях 2015 года, в «войне» на Донбассе и «аннексии» Крыма, в событиях на Майдане, в развале Советского Союза, в революции 1917 года или даже в Переяславской Раде 1654 года. Но есть событие, которое стало непосредственным спусковым крючком для того, что произошло 24 февраля.

Случилось оно 2 февраля 2021 года. В этот день президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех телеканалов, связанных с главой политсовета партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. И это решение поддержало американское посольство.

Введение санкций означало слом стратегии Кремля, которую он пытался реализовать в Украине с 2015 года.

После окончания активной фазы боев на Донбассе и заключения Минских соглашений в российской власти боролись три подхода к украинским делам.

Первую стратегию можно условно назвать «забыть об Украине». Она исходила из того, что Украина после Донбасса и «аннексии» Крыма уже вряд ли может стать дружественным России государством, а потому нет смысла уделять ей много внимания, а нужно минимизировать до нуля зависимость РФ от Украины – например, строить обходные газопроводы. Сторонники этой стратегии отдавать Крым, естественно, не собирались (благо, по Минским соглашениям он был вынесен за скобки в переговорном процессе), а о судьбе «ЛДНР» у них были разные мнения. Часть предлагала вернуть эти территории Украине даже без выполнения политической части Минских соглашений в обмен на снятие санкций Запада (о таких настроениях упоминал Владислав Сурков в одном из интервью в 2019 году). Другие предлагали присоединить «ЛДНР» к России, как Крым. Третьи – оставить «республики» в непризнанном статусе, но де-факто интегрировать в Россию.

Вторую стратегию можно было охарактеризовать одним словом: «война». Ее адепты утверждали, что «забыть» об Украине не получится, она будет предельно враждебным России государством, которое НАТО затем сможет использовать для атаки против РФ. А потому с Украиной в том виде, в котором она существовала после событий 2014 года, нужно покончить - либо через внутреннюю дестабилизацию и развал, либо военным путем.

Альтернативой военной стратегии была стратегия политическая. Которая фактически и стала официальным курсом Кремля.

Ее суть - сменить курс Украины внутриполитическим путем с враждебного по отношению к РФ на нейтральный, а возможно, в будущем, и дружественный. Частью этой стратегии были Минские соглашения, которые подразумевали реинтеграцию неподконтрольной части Донбасса в Украину с очень широкой автономией, что поменяло бы электоральный баланс в стране (в том числе и поэтому в таком виде их не хотели реализовывать украинские власти). Другой частью стратегии была поддержка тех политических сил в Украине, которые выступали за смену постмайданного курса.

Эту стратегию изначально многие в Москве критиковали как абсолютно фантастическую и бесперспективную.

Поэтому в реальности Кремль реализовывал все три подхода одновременно: строил обходные газопроводы, создавал крупные группировки войск у украинских границ, но при этом основной линией оставалась все же политическая.

И, как ни странно, в 2019 году она оказалась близка к успеху.

К тому времени общественное мнение в Украине значительно поменялось. На фоне коррупции во власти и тяжелой социально-экономической ситуации в обществе росло разочарование в результатах Майдана 2014 года. Стала активнее подниматься тема нормализации отношений с Россией и окончания войны на Донбассе.

А в украинской элите проявлялось недовольство «внешним управлением» со стороны Запада и звучали голоса (например, Игоря Коломойского) о том, что неплохо бы как-то с Россией передоговориться.

С учетом таких настроений на выборах с огромным отрывом победил президент Зеленский, центральным пунктом предвыборной кампании которого был мир на Донбассе, ради чего он был готов «говорить даже с чертом» (то есть с Путиным). А на парламентских выборах второе место заняла партия ОПЗЖ.

В окружении Зеленского было немало людей, которые поддерживали курс на нормализацию отношений с Россией, и определенные шаги в этом направлении начались: возобновились обмены пленными, был заключен газовый контракт, работал постоянный канал связи между ближайшим соратником Зеленского Ермаком и главным переговорщиком Москвы по Донбассу Козаком.

Однако выполнять политическую часть Минских соглашений Зеленский не хотел, в том числе и из опасений массовых акций протеста, которые к тому времени уже начинали раскручиваться. По тем же причинам не решились украинские власти и возобновить подачу воды в Крым. Не реализовалась уже подписанная Ермаком и Козаком идея создания координационного совета, куда вошли бы представители Украины и «ЛДНР». Банковая отыграла назад после протестов. Кроме того, Зеленский не хотел напрягать отношения с Западом, которому могли не понравиться шаги по взаимодействию с Москвой.

У Кремля в такой ситуации было два пути. Первый – вынести проблемные вопросы отношений (Минск, вода в Крым и прочее) за скобки и договориться на той или иной основе о нейтральном сосуществовании в формате нынешних отношений России с Грузией и ее фактическим правителем Иванишвили. По крайней мере, на первое время. А затем, возможно, на фоне затухания конфликтной риторики с обеих сторон и изменения настроений в обществе можно было бы вернуться к более сложным вопросам.

Неизвестно достоверно, предлагался ли такой вариант Зеленскому и как он на него отреагировал.

Но в итоге Москва пошла по другому пути - наращивание конфронтации с Зеленским, делая ставку на подрыв его власти.

Ситуация для президента Украины складывалась действительно непросто. К началу 2021 года рейтинг Зеленского и «слуг народа» обрушился. Из-под его контроля вышел Конституционный суд, фактически развалилось монобольшинство «слуг народа» в Раде, а ОПЗЖ по всем опросам вышла на первое место в рейтингах. И, теоретически, при сохранении этой тенденции, на парламентских выборах ОПЗЖ вместе с какой-нибудь партией, отколовшейся от «слуг» и другими близкими политсилами, могла бы сформировать большинство.

Вероятность этого была, естественно, не 100%. И даже меньше 50%. И если бы ОПЗЖ и сформировала большинство, то далеко не факт, что оно было бы пророссийским (как и не стали пророссийскими Кучма и Янукович, которых до прихода к власти таковыми считали).

Однако сама по себе эта возможность была воспринята Зеленским и Западом как серьезная угроза, и 2 февраля 2021 года был нанесен удар. Были введены санкции против телеканалов Медведчука. Затем против самого Медведчука. Потом против него были возбуждены уголовные дела и он был посажен под домашний арест.

Рейтинг ОПЗЖ постепенно начал падать.

Но главное даже было не в этом.

Кремль воспринял санкции СНБО как сигнал от украинской власти и Запада о том, что они готовы использовать любые методы, включая предельно жесткие, чтобы не допустить через выборы к власти силы, которые считаются пророссийскими.

А это означало слом стратегии Москвы, которой она следовала с 2015 года.

И выбор стал перед двумя другими альтернативами: забыть (или, как говорят психологи, «отпустить проблему», которая в данный момент не может быть решена) либо воевать.

Все думали, что забудет

Первый звоночек о том, что дело принимает серьезный оборот, прозвучал весной 2021 года, когда случилось очередное обострение на Донбассе, а Россия начала демонстративную переброску военной техники к украинским границам.

Правда, тогда ситуация нормализовалась после звонка Байдена Путину. Войска от границ отвели. А между американцами и россиянами пошел переговорный процесс. Президенты с делегациями встретились в Женеве, и вроде бы начались какие-то подвижки по потеплению отношений. Байден, например, отказался вводить санкции против «Северного потока - 2» (ключевой части стратегии «забыть Украину»), дав фактически зеленый свет на его достройку.

И к осени 2021 года многим казалось, что пик кризиса пройден и Россия решила действительно «отпустить проблему». Тем более что дела у РФ и лично у Путина шли очень неплохо. Прекрасная конъюнктура мировых рынков для российского экспорта гарантировала очень большой и стабильный доход.

Геополитическая ситуация также складывалась более чем благоприятно: США и Запад все больше переключались на борьбу с Китаем, забывая о России, аннексии Крыма и прочих событиях бурного 2014 года.

В таких условиях Москва могла чувствовать себя вполне уверенно, держась немного в отдалении от схватки и извлекая выгоду от взаимодействия с обеими сторонами. Сохраняя большой рынок сбыта в Европе, наращивать поставки товаров на огромный рынок Китая.

Внутри страны оппозиция была полностью подавлена, и никто не сомневался, что Путин легко переизберется на очередной срок в 2024 году.

В России, безусловно, было немало проблем, но они носили преимущественно социально-экономический характер. Прежде всего – это низкий (в сравнении с европейскими странами) уровень доходов населения. Но у РФ были все ресурсы для их решения за счет более социально-справедливого распределения национального дохода и бюджетных потоков.

Резкий рост минимальной зарплаты, доведение средней зарплаты до 100-120 тысяч и выше рублей вряд ли бы потребовали от российского государства больших затрат, чем сейчас пожирает война в Украине.

И этих показателей можно было бы достичь довольно быстро, вплотную приблизившись к европейским стандартам по качеству и уровню жизни.

К слову, это имело бы большой эффект и для Украины. Самая главная «мягкая сила» России в отношениях с Украиной – это средний уровень зарплат в самой РФ. И если бы он приблизился к европейскому уровню, то на украинцев это произвело бы стократно более сильное впечатление, чем статьи Путина о единстве украинского и русского народов. И вызвало бы у значительной части населения желание каким-то образом присоединиться к этому процветанию.

Что касается Украины, то тут события тоже развивались для России отнюдь не в угрожающем направлении.

Страна погрузилась в состояние политической междоусобицы. Против Зеленского сложилась мощная коалиция влиятельных сил, включая крупнейшего олигарха Рината Ахметова. Довольно непростые отношения были у Банковой и с Западом, где все более активно поднималась тема коррупции в украинской власти.

Рейтинг президента ускорил падение и переизбрание на второй срок выглядело крайне проблемно. А контроль над Радой партия Зеленского потеряла бы точно. Также укреплялись прежние тренды в общественных настроениях: падение доверия к власти, разочарование в итогах пути Украины после 2014 года, тяга к стабильности. Показателен был опрос, проведенный летом 2021 года агентством «Рейтинг», в котором 41% опрошенных (очень большая цифра) согласился с тезисом Путина о единстве народов. То есть, никаких тенденций к усилению негатива в отношении к РФ среди украинцев до осени 2021 года (когда все начали говорить о предстоящем вторжении) не было. Процесс шел, скорее, в обратном направлении.

В таких условиях Россия, в принципе, могла бы вообще ничего не делать, а просто наблюдать за процессом и, ближе к парламентским и президентским выборам, определиться со своей игрой на них. Или вообще не играть, а просто договориться на «условиях Иванишвили» с их победителями, что, с учетом финансовых ресурсов РФ, было вполне решаемой задачей.

Наконец, был еще один важный момент, который многие воспринимали как косвенный признак того, что Россия идет по пути «забывания». С лета 2021 года в «ЛДНР» начались перемены. До того неподконтрольные Украине территории Донбасса был не витриной, а скорее позором «русского мира», застряв в непризнанном статусе «между небом и землей», с деградирующей промышленностью и социальной сферой.

Но в 2021 году появились признаки, что Россия решила вплотную заняться «ЛДНР». Промпредприятия были объединены в новую структуру, выплатили долги по зарплатам, пообещали инвестиции. Правительство РФ утвердило план финансовой поддержки «ЛДНР» с доведением соцстандартов там до уровня российских. То есть все выглядело так, что Россия уже не рассчитывала на реализацию Минских соглашений и реингтеграцию территорий в Украину и потому решила заняться их развитием.

В общем, у РФ не было каких-то огромных, смертельно опасных, проблем с Украиной или с другими странами, которые бы можно было бы решить только войной. И, в принципе, у нее все было плюс-минус вполне хорошо. А войны, как известно, от хорошей жизни не начинают.

Поэтому, когда с ноября 2021 года западная пресса почти в ежедневном режиме начала писать о подготовке России к вторжению, эту информацию и в Украине, и в России восприняли крайне скептически.

Почему Зеленский не верил в «войну»

На самом деле предупреждений украинским властям о подготовке «войны» поступало очень много. Об этом говорили и западные представители, и украинская разведка.

Но на Банковой к ним относились со смешанными чувствами. С одной стороны, концентрация войск была налицо. С другой стороны, само предположение, что Путин может начать «войну», выглядело с точки зрения украинской элиты сумасшествием.

«Если бы мы имели столько денег, как тогда у Путина, то мы просто радовались бы жизни, и последнее, о чем мы бы думали – это о завоеваниях. Тем более о завоевании Украины. Ну чем россияне у нас могли бы поживиться по-крупному? Зерно да руда только. Так этого добра у них самих навалом. Поэтому сама возможность того, что Путин ударится зачем-то с разбега в столб, начав вторжение в Украину, выглядела для нас полной фантастикой», - говорил «Стране» один из представителей украинской власти.

Из власти шли намеки, что появление публикаций в западных СМИ - это какая-то игра с целью заставить Украину пойти на уступки России по Минским соглашениям и другим вопросам, которые обсуждались в ходе переговоров россиян и американцев.

Правда, вскоре стало понятно, что Россия все же нечто намечает. В декабре Москва выдвинула фактически ультиматум НАТО, потребовав от альянса гарантировать непринятие Украины. НАТО отказалось, и вопрос был в том, как на это ответит Путин.

А ответ, по идее, должен был последовать.

Затем события начали ускоряться. С Зеленским постоянно общались западные лидеры, представители спецслужб и военных структур стран НАТО. Кто-то советовал немедленно начинать готовится к войне. Кто-то намекал, что нужно подумать над движениями по Минским соглашениям или же об отказе от вступления в НАТО (куда Украину и так брать в ближайшей перспективе не собирались), чтобы предотвратить войну через компромисс.

Но Зеленский не делал ни того, ни другого. И многократно публично давал понять, что не верит во вторжение. Это выглядело крайне странно уже тогда. И тем более после начала войны.

Но у такой линии поведения было свое объяснение.

Дело в том, что во вторжение не верили не только украинские власти, но и большинство представителей российской элиты. И речь идет не о публичных заявлениях официальных лиц с отрицанием намерений нападать.

Западные СМИ уже после начала войны писали, что даже Лавров и многие другие ближайшие соратники Путина вплоть до самого последнего дня не были в курсе того, что будет вторжение.

Значительная часть российской элиты также считала, что готовится нечто совсем другое и все происходящее (с концентрацией войск, ультиматумом по НАТО) – лишь подготовка к нему.

Они думали, что речь идет о плане признания Россией «ЛДНР» с последующим присоединением «республик» к России. Это выглядело вполне логичным шагом в свете стратегии «забыть Украину». Зачем с Украиной воевать, в Москве мало кто понимал, особенно после того, как вторжение было многократно анонсировано всеми западными СМИ, что многими в РФ было воспринято как неуклюжая попытка Запада взять Россию «на слабо» и спровоцировать на нападение.

«Мы же все-таки не персонажи мультфильма «Ограбление по-итальянски», - отшутился в разговоре со «Страной» в начале февраля 2022 года один из политологов, близких к Кремлю.

И когда в феврале план по признанию «ЛДНР» начал воплощаться в жизнь, то получилось как бы подтверждение этой, как потом выяснилось, ложной, теории.

Неизвестно точно, действительно ли Лавров не знал о вторжении вплоть до утра 24 февраля или это миф, но далеко не самый последний человек в России – олигарх Олег Дерипаска - после решения Путина о признании "ЛДНР" написал пост о том, что теперь войны точно не будет.

Схожим образом видели ситуацию и на Банковой. Сразу несколько источников в украинской власти говорили тогда «Стране», что, по совокупности поступающих сведений (в том числе и из России), пришли к выводу, что все движения – это подготовка России к признанию «ЛДНР» с последующей аннексией территории. Также там царил абсолютный скептицизм относительно возможности полномасштабного вторжения.

Исходя из такой логики на Банковой и действовали: не нужно делать никаких резких движений и заявлений, чтобы не спровоцировать обострение на фронте и панику среди населения.

Более того, во власти в какой-то степени были даже удовлетворены тем, что Россия признает «ЛДНР», так как это означало крах Минских соглашений, которые Киев и так не хотел выполнять.

Были опасения, что это может вызвать эскалацию на фронте, но большинство полагало, что бои не выйдут за пределы Донбасса. Кроме того, в ходу были предположения, что теперь война вообще может закончиться и ситуация будет такой же, как на границе с Крымом, где никто после аннексии не стрелял.

Таким образом, Зеленский действовал исходя из неправильного понимания конечной цели Путина. Лишь буквально за пару дней до вторжения, как говорят источники на Банковой, во власти стали приходить к выводу, что Донбассом все не ограничится.

Впрочем, Зеленский был не один такой. Мало кто мог поверить, что Путин решится на вторжение.

Настолько это казалось бессмысленным действием с точки зрения России.

И теперь вопрос: почему Путин это сделал?

Выбор Путина

За год «войны» Путин и российская власть приводили много объяснений, почему было принято решение начинать «спецоперацию». Однако ни одно из них не выглядит хотя бы отдаленно похожим на правду.

Самый главный аргумент - «Россия начала спецоперацию, чтобы прекратить длящуюся уже восемь лет войну на Донбассе и страдания населения Донецкой и Луганской областей» - мы не будем подробно комментировать в силу его предельно очевидной абсурдности. Донбасс – этот тот регион, который в наибольшей степени страдает от начатой 24 февраля полномасштабной войны, и число жертв, и масштабы разрушений не идут ни в какое сравнение с тем, что было все восемь лет до того. А особенно с тем, что было с марта 2015 года, когда прекратилась активная фаза боев.

Второй аргумент: Украина якобы готовилась весной 2022 года наступать на Донбассе, и Россия была вынуждена нанести превентивный удар. Аргумент на самом деле не менее абсурдный, чем предыдущий, но его абсурдность, на первый взгляд, не столь очевидна, а потому разберем его подробнее.

Нет никаких достоверных доказательств того, что Украина готовилась наступать на Донбассе. Это, естественно, отрицают украинские власти. Не подтверждают это и источники «Страны» в ВСУ. Обострение, которое началось на Донбассе с середины февраля, больше напоминало рукотворную эскалацию со стороны России, прелюдию к началу вторжения. Да и в целом не выходило за рамки обострений, которые случались на Донбассе до того.

Но дело даже не в этом.

Допустим, действительно украинская армия планировала, как утверждают сейчас в РФ, на март 2022 года наступление на «ЛДНР». И Россия бы тогда вмешалась военным путем, придя на помощь «республикам».

Какие это имело бы последствия? Как тогда развивалась бы война? Совсем по-другому.

Прежде всего – абсолютно иной была бы реакция Европы. Франция и Германия неоднократно публично заявляли о недопустимости силового сценария на Донбассе. И если Зеленский вдруг начал бы наступление на Донбассе, отношение к нему стало бы такое же как сейчас к Путину – как к «сошедшему с ума самодуру, которому мы много раз говорили не воевать, а он все равно воевать начал». Естественно, прямо так Зеленского бы никто не называл. А возможно были бы заявления с осуждением России, но в реальности против РФ тогда бы ЕС не ввел бы и десятой доли тех санкций, которые введены сейчас. Возможно, в США было бы несколько иное отношение к происходящему, но вряд ли Байден смог бы полностью проигнорировать позицию важнейших европейских союзников. И уже точно бы никто не поставлял бы Украине тяжелое вооружение и боеприпасы к нему. Зато Европа постоянно бы требовала от Украины сесть за стол переговоров. Реакция Франции и Германии была бы примерно такая же как и на действия России во время войны в Южной Осетии – договориться с Путиным о том, на какой линии он должен остановить войска.

Возможно, Украину полностью поддержали бы Британия (и то не факт), Польша и Прибалтика. Но их помощь вряд ли сыграла бы большую роль.

И это прямо повлияло бы на ход боевых действий. Боеприпасы у Украины без массированных поставок с Запада закончились бы в течение полугода. Да и российская армия, сил которой оказалось недостаточно, чтоб захватить всю Украину, скорее всего, справилась бы с задачей как минимум отразить наступление ВСУ на Донбассе, если б сконцентрировала бы там свои усилия. Жертвы среди мирных жителей в таком случае на Донбассе были бы точно не больше, а скорее всего, многократно меньше, чем сейчас.

Естественно, был бы совсем другой уровень поддержки военных действий и внутри Украины. Военный сценарий возвращения Донбасса под контроль Украины всегда поддерживало, согласно опросам, лишь незначительное меньшинство населения страны.

То есть наступление в таких условиях было бы авантюрой и катастрофой для украинской власти. И Киев это прекрасно понимал, потому и ни к каким наступлениям в 2022 году не готовился. Действительно, украинская власть не хотела выполнять Минские соглашения в их политической части с предоставлением широкой автономии Донбассу, но это не означает, что она готовилась к наступлению. Ее позицию (что при Порошенко, что при Зеленском) можно было бы сформулировать таким образом: «сначала передавайте контроль над границей, а потом уже все остальное, и в другом виде нам ОРДЛО не нужно». Военный сценарий если и рассматривался, то только при абсолютных гарантиях того, что Россия не вмешается (например, в случае начала каких-то внутренних потрясений в РФ). Но это точно не была ситуация начала 2022 года, когда у границ Украины стояла 150-тысячная российская армия, а в «ЛДНР» объявили мобилизацию.

Поэтому если действительно у руководства России откуда-то была информация про подготовку наступления ВСУ, то единственно возможным логичным действием было бы подождать начала этого наступления и только после этого нанести удар.

99% всех проблем России с Европой и ее санкциями связано с тем, что РФ начала войну 24 февраля без видимого повода, что было однозначно воспринято европейцами как неспровоцированная агрессия и лишила всех друзей России в ЕС каких-либо аргументов в ее защиту.

Кстати, в самом обращении Путина о начале «спецоперации» не было вообще какого-либо конкретного акцента на том, что она призвана предотвратить наступление ВСУ. Там лишь в общих чертах говорилось, что украинская власть «окончательно отказалась от мирного урегулирования конфликта» и что столкновение России с «украинскими националистами» неизбежно: «они готовятся, они ждут удобного часа». Была ещё фраза про то, что Россия «не допустит ошибки 22 июня 1941 года», то есть не будет ждать, пока на неё нападут, а ударит первой, но из контекста это относилось не к ВСУ и Донбассу, а к расширению НАТО на восток.

Собственно именно тема НАТО была главной в выступлении Путина 24 февраля. По логике Путина Запад превращал Украину в «антиРоссию», готовился принять в НАТО, чтоб ее руками начать войну против РФ. Запад проигнорировал призывы Москвы выстроить новую систему безопасности через провозглашение нейтралитета Украины. Поэтому, Россия и вынуждена была начать «спецоперацию», чтобы ликвидировать потенциальную угрозу.

Эта же мысль затем повторялась много раз.

Что тут можно сказать?

Во-первых, к началу февраля 2022 года не было ситуации, когда Украина стояла на пороге вступления в НАТО. Наоборот, Запад всеми силами показывал, что ее там видеть не хотят. Мнения о том, что Украине нужно быть нейтральной были распространены и внутри украинской элиты. Какие-то намеки были даже от Зеленского. При условии системной работы с общественным мнением на Западе и в Украине, со временем, возможно, тема нейтралитета, как гарантии мирного сосуществования с Россией, и была бы реализована. И как раз вторжение РФ полностью перебило этот тренд: вступления Украины в НАТО после окончания войны не боится уже даже Киссинджер, так как худшее, чего опасались противники вступления, уже произошло.

Во-вторых, теория о том, что Североатлантический альянс вообще готовился нападать на Россию, не выдержала проверку практикой в ходе нынешней войны. Если бы такое желание у стран НАТО и было бы, то сейчас самое лучшее время, чтоб его реализовать. Почти вся российская армия занята в Украине. И НАТО фактически голыми руками может брать хоть Калининград, хоть Санкт-Петербург, хоть Мурманск. Но НАТО не нападает на Россию. Альянс поставляет оружие Украине, но своих солдат туда воевать (по крайней мере официально и в больших количествах) не посылает. Почему? Причина очевидна – ядерное оружие России и нежелание начинать третью мировую войну. И, тем более, трудно предположить, что НАТО захотело бы напасть на РФ в ситуации, когда никакой большой войны в Украине бы не было.

Запад, естественно, и до войны не любил российскую власть и желал ее смены и стратегически, возможно, хотел в целом ослабить Россию, как потенциальную угрозу. Но в его арсенале для достижения этой цели были какие угодно средства (дестабилизация ситуации внутри страны, втягивание РФ в военные конфликты с третьими странами, санкции и прочее), кроме одного – прямой войны НАТО с Россией. По крайней мере до тех пор, пока у РФ есть мощнейший арсенал ядерного оружия и ракетоносители, все из которых ПРО сбить не может.

Идем дальше по аргументам о «необходимости» вторжения России. Обвинения Украины в попытках создать ядерное и биологическое оружие. Тут ответ очень прост. В международной практике есть четкий и понятный механизм действий, когда одна страна подозревает другую страну в создании оружия массового поражения – обращение в МАГАТЭ, требование допустить инспекторов на объекты и т.д. Ничего из этого до начала вторжения сделано Россией не было.

Защита русского языка, денацификация? Результат войны, когда российская армия наносит удары по городам (преимущественно, кстати, русскоязычным городам) вполне очевиден – резкий рост антироссийских и националистических настроений.

Наконец, еще один аргумент, который очень часто любит приводить лично Путин – он подает войну в Украине как начало некой «мировой революции» против гегемонии Запада и «золотого миллиарда», попутно обвиняя США в том, что они воспринимают весь мир как свой «задний двор», в котором они могут делать все, что им хочется.

США действительно можно обвинять в двойных стандартах и лукавстве, когда они говорят о «международных отношениях, основанных на правилах» и необходимости соблюдения территориальной целостности, потому что они сами не раз эти принципы нарушали – и в Ираке, и в Югославии.

Но каким образом действия Путина, который решил, фактически, повторить в Украине иракско-югославский опыт американцев, способствует строительству более справедливого мироустройства?

И как это способствует переходу к многополярному миру? Наоборот, война привела к консолидации глобального Запада - США и Европы. И перспективы, что ЕС и Россия могут вместе создать альтернативный центр силы, уходят в прошлое.

До начала войны процесс глобализации постепенно вел к ослаблению Запада и усилению стран незападного мира. Именно глобализация и свободный доступ к большинству технологий и рынкам сбыта давали шанс незападному миру на опережающее развитие. С Запада вымывались производства, он постепенно терял технологическое превосходство. Там уже давно раздавались призывы свернуть глобализацию (или точнее, сделать ее подконтрольной Западу) и война дала для старта этого процесса красивый повод. Сейчас через санкции, ограничение цен на энергоносители, побуждение бизнеса к переносу производств в США и ЕС исходя из собраний безопасности, и прочие меры Запад пытается устроить перезагрузку в своих интересах мировых экономических правил. И война ему в этом не мешает, а помогает. Особенно, если это будет не последняя война, и полыхнет еще где-то в незападном мире. Например, Китай ввяжется в войну с Тайванем. Или Индия с Пакистаном. На этом фоне Запад останется островком спокойствия и стабильности, куда со всего мира будут стекаться капиталы.

Таким образом, что остается в сухом остатке?

Всего один аргумент, который также называет Путин – война за земли «исторической России». Расширение границ России за счет завоевания сопредельных территорий.

Но нужно сказать, что даже этот, чисто завоевательно-имперский, аргумент появился не сразу, а по прошествии нескольких месяцев войны. Даже в своем обращении 24 февраля Путин прямо сказал, что «у России нет задачи оккупировать Украину». То есть, изначальный план, очевидно, был другой - захват Киева с созданием нового украинского правительства, лояльного и подконтрольного России.

Он не сработал. И потому, по ходу, пришлось переиграть ситуацию и придумать новую цель.

И тут ключевой момент: из всего того, что было написано выше, следует, что для России это была «необязательная» война. Не было какой-то смертельно опасной угрозы, исходящей из Украины, для ликвидации которой потребовалось бы начинать «войну».

Тем не менее, она была начата. Она пошла для России не по плану из-за кардинально неверной оценки собственных сил и сил украинского сопротивления. Привела к величайшим людским страданиям. К огромной трагедии в Украине и к грандиозным потерям для России. И перспективы развития ситуации туманны и крайне угрожающие для всех сторон (в том числе и для РФ). Вплоть до сценариев третьей мировой войны.

Возвращаемся к главному вопросу: зачем все это было? Что стало причиной?

В виду абсурдности всего происходящего иногда в России можно услышать тезис, что «Запад сознательно спровоцировал Путина на войну». В качестве таких «провокаций» упоминаются и «Крымская платформа», и военные учения со странами НАТО, и обидная риторика в адрес Путина. То есть, типа, «специально тыкали медведя в берлоге палкой». Тут стоит сказать, что реальная угроза от всех эти «провокаций» для медведя-России была такой же как от легкого землетрясения на одной из планет созвездия Альфа-Центавра. То есть никакой. И уж точно они не давали повод для военного ответа. О реальном провоцировании России можно было бы говорить, если б Украина начала наступление на Донбассе, или на Крым. Но этого не было.

В ходу также конспирологические теории о некоем заговоре в окружении Путина, с целью побудить его начать войну через подачу неверной информации о военном потенциале Украины. Мотивы заговорщиков называют разные – от работы на западные спецслужбы до стремления самим занять место президента РФ.

Также в ходу теория, что Путин потерял адекватность в восприятии происходящего, предельно ограничил круг своего общения и решил начать войну, движимый личными мотивами «закрыть гештальт», «войти в историю», «стать новым Петром Великим» или просто отомстить за то, что «они называют меня земляным червяком».

Мы это комментировать не будем в виду недостатка достоверной информации о том, что на самом деле происходит в окружении Путина и в его голове.

Но скажем об очевидной вещи, которая является первопричиной происходящего.

Украина стала классической ложной целью для России.

Это не было частью какого-то всемирного заговора и начался процесс еще до прихода к власти Путина.

Еще в 1990-е годы.

Тогда стала популярной книга Бжезинского «Великая шахматная доска», одним из тезисов которой была фраза о том, что «Россия никогда не будет империей без Украины». В РФ его слова интерпретировали несколько более широко в духе «Россия никогда не станет великой державой без Украины» и они в такой трактовке «пошли в массы». Не только в народные, но и в элитные.

Но эта теория была абсолютно ложной. Очевидно, что Россия в границах 1991 года являлась самодостаточной страной. Обладая огромными запасами полезных ископаемых, сильными позициями в ряде отраслей промышленности и науки, мощнейшим арсеналом ядерного оружия, огромной территорией, правом вето в ООН она имела блестящие перспективы развития при условии наведения порядка внутри себя, создания эффективной системы госуправления и справедливого распределения национального дохода. Контроль над Украиной не добавлял России ровным счетом ничего к тому, что она уже и так имела. Возможно, это еще не было очевидно в «лихие 90-е», но начиная с нулевых большие перспективы РФ стали вполне понятны. Оставался, правда, вопрос транзитной трубы и Черноморского флота в Севастополе. Но у первой проблемы было техническое решение в виде обходных газопроводов, а по второму можно было договариваться о продлении пребывания (что и произошло, кстати в 2010 году), либо переводить его в Новороссийск.

Но, тем не менее, идея упала на подготовленную почву тоски по «империи, которую мы потеряли». Последующие события, начиная с кассетного скандала в Украине в 2000 году и Майдана в 2004-м, постепенно все больше затягивали Россию в украинские дела и, в конце концов, привели к событиям 2014 года – началу прямого конфликта двух стран, который удалось затормозить Минскими соглашениями, но ненадолго.

Были ли в Украине антироссийские силы? Конечно. В том числе и очень радикальные антироссийские силы. Представляли ли они какую-то смертельную угрозу существованию РФ? Нет. Даже после 2014 года, как мы уже писали, такой угрозы от них не было. По крайней мере такой угрозы, ради которой можно начинать по своей инициативе войну.

Были ли заинтересованы, например, США, в том, чтоб Украина оставалась ложной целью для России и чтоб РФ тратила на Украину свои силы и средства, расшибала об нее лоб, вместо того, чтоб заниматься собственным развитием и укреплением? Подогревали ли они эту тему?

Не исключено. Именно конфликты вокруг Украины разрушили российско-европейские отношения и не дали произойти сближению России и ЕС, а наоборот – толкали Европу к еще более тесному политическому, военному и экономическому сотрудничеству с Америкой.

Но даже если и так, то роль «англо-саксов» в утверждении Украины как ложной цели для России не идет ни в какое сравнение с ролью в этом вопросе официальной российской пропаганды и масскульта (начиная со смыслообразующего фильма путинской эпохи «Брат-2» с «ответом за Севастополь»).

Долгое время это казалось просто политтехнологией для внутреннего потребления. В 2014 году прозвучал первый звоночек, что для Кремля это уже не только политтехнология. А в 2022 году все стало совсем серьезно.

Сыграл свою роль и крымский опыт – легкая аннексия территории, всеобщее ликование в России по этому поводу, вероятно, даже на подсознательном уровне толкало Путина на то, чтоб повторить этот приятный для него опыт в большем масштабе (похожая ситуация была у Советского Союза, когда после легкого присоединения Западной Украины и Западной Беларуси возникло ощущение, что тоже самое можно повторить и с Финляндией, но получилось все совсем иначе).

Но главное нужно зафиксировать четко: именно утвердившееся в российской власти и в значительной части российского общества ложное представление об Украине как чрезвычайно важной для России стране, от которой зависит будущее РФ, является первопричиной войны. Да и многих внутренних процессов в самой России.

Концентрация на этой ложной цели порождала ложные подходы и во внешней, и во внутренней политике, отвлекала внимание от куда более важных для России вопросов развития экономики, повышения эффективности госуправления и социальной справедливости.

Порождала распространение теорий о том, что нынешняя Российская Федерация - это какая-то «неправильная» страна, «страна-обрубок» и ей якобы жизненно важно снова взять под свое крыло соседние страны и, в первую очередь, Украину. Иначе, мол, «России будет уничтожена».

И, в конце концов, началась война.

Что дальше?

Может возникнуть вопрос – а зачем сейчас так подробно описывать причины войны? Какая уже разница?

Для Украины все предельно понятно – год назад началось вторжение российской армии. Идет война и в ней нужно победить.

В России же даже многие из тех, кто не понимал (да и до сих пор не понимает) зачем эта война началась, постепенно втягиваются в военную тему из принципа «поражение России станет для всех нас катастрофой, а потому нужно побеждать или, как минимум, довести дело до почетного мира».

Но война рано или поздно закончится.

Топ-спикеры в обоих странах любят делать упор на то, что война должна закончиться полной капитуляцией противника, а в идеале и крахом его государственности. Для России это смена курса Украины или ее полное поглощение. Для Украины – не только вывод всех российских войск на границы 1991 года, но и демилитаризация РФ, а то и распад России.

Между тем такой сценарий не единственный. И даже не самый вероятный.

Война может закончится не путем полного краха и капитуляции одного из противников. И обе страны после войны продолжат сосуществование друг около друга.

И далее есть два варианта.

Первый – воспринять это лишь как передышку перед новой войной, к которой обе страны будут усиленно готовиться, подогревая жажду реванша и рассказывая популярные истории на тему «мы должны быть новым Израилем». Но под эти разговоры могут стать не «новым Израилем», а повторить путь стран Африки, которые после распада колониальных империй на многие десятилетия погрузились в пучину войн, переворотов, мятежей, террора и геноцида.

Второй – сделать выводы из причин нынешней кровавой «войны» и далее пойти каждый своей дорогой, не мешая жить друг другу.

И, в первую очередь, выводы должна сделать Россия, как инициатор этой «войны».

В России часто говорят о необходимости поиска национальной идеи. Хотя она лежит на поверхности - доведение уровня и качества жизни населения РФ до уровня самых развитых стран Европы. Условно говоря - превращение России в огромную Норвегию.

Это, безусловно, очень амбициозная задача. Но куда более реалистичная и менее затратная, чем завоевание Украины (или любой другой страны). А главное - за неё не нужно будет платить человеческими жизнями.

И чем раньше российское общество и российские элиты поймут это, тем будет лучше для всех. В первую очередь - для самой России.