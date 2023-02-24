Казахстан ввел запрет на шесть месяцев на вывоз угля автомобильным транспортом

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане вводится шестимесячный запрет на вывоз автотранспортом угля и лигнита, или бурого угля, сообщается на сайте премьер-министра.

Соответствующее решение приняли на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли.

Кроме того, квота на вывоз крупного и мелкого рогатого скота за исключением маточного поголовья продлевается на шесть месяцев.

Нулевую ставку пошлины на вывоз шерсти решили продлить до конца 2024 года. Ожидается, что это увеличит доходы овцеводов на 20-25% и перерабатывающих предприятий на 10%, а также стимулирует фермеров к селекции для вывода наиболее востребованных тонкорунных пород.

Помимо этого, комиссия дала добро на снижение экспортной пошлины на коровьи шкуры с 200 до 100 евро за тонну. Экспортные пошлины на шкуры мелкого рогатого скота отменили до конца года.

«Сложилась ситуация, когда при ежегодном приросте поголовья крупного рогатого скота, низких объёмах экспорта и спроса на внутреннем рынке увеличивается объём непереработанного остатка шкур. В частности, в 2020 году их число выросло на 406 тысяч штук, или 15,7%», – пояснили в правительстве.

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