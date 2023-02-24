Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку Украины. Как проголосовали страны Центральной Азии?

CentralAsia (KG) - Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине, сообщается на сайте организации.

За резолюцию 23 февраля голосовало 141 государство, 7 выступили против, 32 воздержались.

Против голосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея, Мали, Никарагуа, Сирия.

Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан оказались в числе 32 воздержавшихся. Туркменистан вообще не участвовал в голосовании. Среди воздержавшихся также оказались Китай, Индия, ЮАР, Иран, Армения, Куба, Эфиопия, Вьетнам, Пакистан и ряд других стран.

Отмечается, что авторы резолюции поддерживают мнение Киева о том, как должен выглядеть «справедливый мир». Согласно тексту резолюции, государствам-членам ООН, а также международным организациям стоит усилить поддержку усилий по достижению мира в Украине дипломатическим путем. Помимо этого подчеркивается, что ГА ООН поддерживает территориальную целостность республики в пределах ее международно признанных границ.

Помимо этого, резолюция направлена на призыв к России остановить удары по критически важной инфраструктуре Украины и гражданским объектам. При этом она не содержит каких-либо призывов к украинским военным, а также в ней не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса.

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