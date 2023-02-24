Госсекретарь США посетит Узбекистан на следующей неделе

Энтони Блинкен

CentralAsia (UZ) - Государственный секретарь США Энтони Блинкен в период с 28 февраля по 3 марта посетит Казахстан, Узбекистан и Индию, сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Начав поездку с Астаны, он примет участие в министерской встрече формата C5+1 (страны Центральной Азии + США) с представителями всех пяти государств региона, «чтобы подтвердить приверженность Соединённых Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности стран Центральной Азии, а также сотрудничеству с регионом в поиске решений к общим глобальным вызовам».

Министерская встреча C5+1 будет посвящена вопросам укрепления экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в области безопасности между США, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, говорится в сообщении.

Далее Энтони Блинкен прибудет в Ташкент, где намечены переговоры с официальными лицами о «дальнейшем развитии нашего партнёрства по ряду двусторонних и региональных вопросов». Это будет его первый визит в Узбекистан.

1 марта он отправится в Нью-Дели для участия во встрече министров иностранных дел G20, которая будет посвящена укреплению многосторонности и углублению сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивого развития, борьбы с наркотиками, глобального здравоохранения, гуманитарной помощи и помощи при стихийных бедствиях, гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин.