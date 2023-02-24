Денежная масса в Монголии увеличилась на 10,9 процента

CentralAsia (MNG) - Денежная масса (М2) достигла 29,7 трлн тугриков (примерно $ 8,5 млрд) на конец января 2023 г., увеличившись на 2,9 трлн тугриков (примерно $ 82,4 млн) (10,9%) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, о чем свидетельствуют предварительные результаты. Основными причинами этого увеличения стали увеличение счета текущих операций в иностранной валюте на 2,7 трлн тугриков (в 2,2 раза) и увеличение срочных депозитов в иностранной валюте на 1,4 трлн тугриков (35,7%).

По предварительным результатам, на конец января 2023 года денежная масса (М1) составила 6,6 трлн тугриков, сократившись на 568,1 (7,9%) млрд тугриков по сравнению с предыдущим месяцем и увеличившись на 792,7 (13,6%) млрд тугриков по сравнению с предыдущим месяцем. аналогичный период предыдущего года. В денежной массе (M1) 5,9 (88,3%) триллиона тугриков составляли депозиты до востребования, а 775,7 (11,7%) миллиарда тугриков были валютой вне депозитарных корпораций.

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